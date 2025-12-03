Μ. Λουκά: «Η Καρμιώτισσα είναι ομάδα Α' Κατηγορίας»
Απόλυτα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Μάριος Λουκά μετά την ήττα και τον αποκλεισμό της Καρμιώτισσας από την Ανόρθωση
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών μου σήμερα. Μας αφήνει μια πίκρα το αποτέλεσμα αφού δεχτήκαμε δύο τέρματα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όμως είμαι περήφανος για την προσπάθεια τους. Η Καρμιώτισσα αξίζει να είναι στην Α΄ κατηγορία και θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τον στόχο μας, να ανεβάσουμε την ομάδα πάλι στα ψηλά.»