Κετσμπάγια: «Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια εμφάνιση - Κάποιοι παίκτες δεν μπορούν!»

Δημοσιευτηκε:

Τα όσα είπε ο Γεωργιανός τεχνικός της Ανόρθωσης μετά τη νίκη απέναντι στην Καρμιώτισσα!

Ο Τιμούρ Κετσμπάγια έριξε τα «πυρά» του σε κάποιους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνιση της ομάδας.

Αρχικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον αείμνηστο Σταύρο (πρωήν Πρόεδρο της Καρμιώτισσας) λέγοντας:

«Κάθε φορά που παίζω με την Καρμιώτισσα θυμάμαι τον φίλο μου τον Σταύρο… Μας λείπει πολύ. Εύχομαι οι άνθρωποι της ομάδας να την ανεβάσουν στην Α’ Κατηγορία στη μνήμη του».

Στη συνέχεια, μίλησε για την εικόνα της ομάδας και τις αποφάσεις που καλείται να πάρει:

«Ο προπονητής πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά το κάνω για το καλό της Ανόρθωσης. Σε κάποιους παίκτες έδωσα την ευκαιρία και δυστυχώς έδειξαν ότι δεν μπορούν. Μου κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά μου, αλλά όταν μια ομάδα όπως η Ανόρθωση παίζει απέναντι σε αντίπαλο με 6-7 βασικές απουσίες, δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια εμφάνιση».

Για τη ροή του παιχνιδιού:

«Αν δεν υπήρχε η αποβολή, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελισσόταν. Ήταν δύσκολη αναμέτρηση, αλλά το σημαντικό είναι πως περάσαμε στην επόμενη φάση».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον κόσμο:

«Ο κόσμος βοήθησε πολύ σήμερα αν και δεν ήταν το γήπεδο γεμάτο όπως τις άλλες φορές. Από αύριο ετοιμαζόμαστε για τον Απόλλωνα».

 

