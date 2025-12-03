Τρομερή κίνηση από τη Νίκη Βόλου: Οι ποδοσφαιριστές της συμμετείχαν σε προπόνηση τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο!

Τρομερή κίνηση από τους ποδοσφαιριστές της Νίκης Βόλου, που με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, συμμετείχαν στην προπόνηση του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ «Οι Αργοναύτες».

«Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, ο προπονητής της ομάδας μας, κ. Κώστας Γεωργιάδης, μαζί με τους ποδοσφαιριστές μας, Άνταμ Τζανετόπουλο, Θανάση Γκαραβέλη και Παύλο Έππα, επισκέφθηκαν το Κλειστό Γυμναστήριο «Βάκης Παρασκευόπουλος», προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία προπόνηση του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ «Οι Αργοναύτες»!Όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την διαδικασία, έστειλαν το μήνυμα πως ο αθλητισμός είναι η αφετηρία ενός προσβάσιμου κοινωνικού ιστού για όλους και δεσμεύτηκαν πως αυτή η αθλητική συνάντηση θα είναι η αρχή μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ των δύο ομάδων!Ευχαριστούμε θερμά τους ιθύνοντες των «Αργοναυτών» για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και την φιλοξενία!».

Πηγή: sport-fm.gr