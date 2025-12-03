Ζορίστηκε ο Παναθηναϊκός αλλά «καθάρισε» ο Μπακασέτας και… βλέπει τετράδα!

Ο Παναθηναϊκός πέρασε και το εμπόδιο της Κηφισιάς και με 1-0 στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το γκολ πέτυχε ο αρχηγός των πράσινων, Τάσος Μπακασέτας, από την άσπρη βούλα στο 67′.

Στα πρώτα 45 λεπτά ο Παναθηναϊκός της Λεωφόρου ήταν εκείνος που είχε τον έλεγχο, κυκλοφορούσε την μπάλα και είχε τις ευκαιρίες να σκοράρει. Από την άλλη, η Κηφισιά απείλησε μόνο στο 9ο λεπτό του αγώνα.

Συγκεκριμένα, στη μοναδική επικίνδυνη στιγμή για τους πράσινους, ο Μεϊντάνα έβγαλε από τα αριστερά μία σέντρα-σουτ, αλλά ο Κότσαρη έπεσε και έδιωξε σε πρώτο χρόνο για να απομακρύνουν στη συνέχεια οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα 36 λεπτά η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο δεν βρήκε τον τρόπο να γίνει απειλητική. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι έφταναν εύκολα στην περιοχή του Ξενόπουλου, όμως τους έλειψε η καλή, τελική μπαλιά

Στο 20ο λεπτό του ματς ο Παναθηναϊκός βγήκε ωραία στην κόντρα, ο Τζούριτσιτς έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, όμως ο Μπακασέτας από το ύψος του πέναλτι αστόχησε. Ένα λεπτό μετά ο Μπρέγκου έκανε μια έξυπνη μακρινή μπαλιά με στόχο τον Μαντσίνι, αλλά ο Ξενόπουλος διάβασε τη φάση, βγήκε από την εστία του και μπλόκαρε.

Οι πράσινοι συνέχισαν να πιέζουν ψηλά, με τον Μπακασέτα στο 28ο λεπτό να δοκιμάζει ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής και την μπάλα να πηγαίνει πάνω στον Ξενόπουλο, ο οποίος μάζεψε εύκολα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού ωστόσο, ήρθε στο αμέσως επόμενο λεπτό, όταν ο Μπακασέτας με εξαιρετική μπαλιά βρήκε τον Τζούριτσιτς, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς και μόνος του στην περιοχή προσπάθησε να κάνει το γύρισμα, αλλά το τελείωμα δεν ήταν αυτό που ήθελε και η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ξενόπουλου.

Στο 31′ ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά, με τον Τσέριν να δοκιμάζει ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, το οποίο κατέληξε άουτ, ενώ στο 40′ ο Μλαντένοβιτς έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, αλλά το τελείωμα του Μπρέγκου δεν ήταν καλό και πέρασε επίσης, άουτ.

Στο 55′ η Κηφισιά πλησίασε την περιοχή του Κότσαρη, ο Μλαντένοβιτς γλίστρησε και έχασε την μπάλα, με τον Τζίμα να κλέβει και να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού βγήκε και μάζεψε.

Τελικά, το γκολ ήρθε για την ομάδα του Μπενίτεθ στο 67ο λεπτό του αγώνα, με τον Φωτιά να σφυρίζει πέναλτι για φάουλ του Μεϊντάνα στον Ίνγκασον. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε εύστοχα από τα 11 βήματα, νίκησε τον Ξενόπουλο και άνοιξε το σκορ για τους πράσινους.

Στη συνέχεια η Κηφισιά προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με μακρινά σουτ, πρώτα του Πέρεθ έξω από την περιοχή στο 72′ και έπειτα στο 73′ με του Πόμπο, ο οποίος προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Ξενόπουλο, με το σκορ να παραμένει υπέρ του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (69' Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (90'+1' Γέντβαϊ), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου (69' Μπόκος), Μπακασέτας (77' Ντέσερς), Μαντσίνι, Πάντοβιτς, Τζούριτσιτς.

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Σβιντέρσκι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο) : Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα (60' Πέτκοφ), Μαϊντάνα (80' Λάμψιας), Ντίας, Αμανί (60' Πέρεθ), Ζέρσον (70' Αντόνισε), Πατήρας, Τζίμας (70' Πόμπο), Χριστόπουλος.

Έμειναν στον πάγκο: Ρόμπερτς, Χουχούμης, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος, Εσκιβέλ, Μούσιολικ.