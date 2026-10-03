«Δεν θέλω να αποκαλύψω τι ακριβώς είναι...» - Η αναφορά Τζόκοβιτς για πρόβλημα υγείας

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε δύσκολα του Μπου Γιουντσαοκέτε με 2-1 σετ στο China Open, ωστόσο δυσκολεύτηκε αρκετά για την κλάση του, ενώ χρειάστηκε και ιατρικό τάιμ άουτ για ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς.

Ο Σέρβος τενίστας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει ένα άλλο θέμα υγείας, το όποιο όμως δεν θέλησε να μοιραστεί, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά.

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει περισσότερο με την υγεία μου. Δεν θέλω να αποκαλύψω τι ακριβώς είναι, αλλά προσπαθώ να φτάσω στη ρίζα του προβλήματος με την ομάδα μου. Μερικές φορές λειτουργεί καλύτερα, μερικές φορές όχι. Σήμερα, ξανά, για τα πρώτα δύο σετ… Στην πραγματικότητα, περιέργως συνέβη κάτι που δεν έχω βιώσει φέτος μέχρι στιγμής: στο τρίτο σετ κάπως απελευθερώθηκα. Ένιωσα καλύτερα. Προς το τέλος του δεύτερου και σε όλο το τρίτο σετ, ένιωσα πιο φρέσκος απ’ ό,τι στην αρχή του αγώνα.

Ναι, είμαι απλά αισιόδοξος, με όλα τα πράγματα που κάνουμε προφανώς, ότι θα μπορούσα να είμαι σε μια ελεγχόμενη και αξιοπρεπή κατάσταση για το επόμενο ματς, καθώς και για τους επερχόμενους αγώνες και τα τουρνουά. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Φυσικά, δεν είναι διασκεδαστικό όταν νιώθεις έτσι στο κορτ, γιατί τότε επενδύω τη συναισθηματική, πνευματική και, φυσικά, τη σωματική μου ενέργεια περισσότερο στα προβλήματα που αντιμετωπίζω, παρά στο να σκέφτομαι το game και το πώς μπορώ να κερδίσω τον αντίπαλό μου. Το τρίτο σετ σήμερα ήταν πραγματικά απολαυστικό από αυτή την άποψη, γιατί επιτέλους μπόρεσα να παίξω τένις χωρίς να σκέφτομαι στ’ αλήθεια όλα τα υπόλοιπα που συνέβαιναν, οπότε…».

Για το αν θα συμμετάσχει και σε άλλα τουρνουά μετά το Πεκίνο: «Δεν το έχω απόλυτα ξεκάθαρο αυτή την στιγμή. Προς το παρόν δεν έχω προκριθεί καν οριστικά για την κούρσα του Τορίνο. Εννοώ, φέτος θα ήθελα να παίξω αν προκριθώ. Σχεδιάζω επίσης να παίξω στο Παρίσι. Για τη Σαγκάη, ακόμα δεν ξέρω. Πρέπει να δω πώς νιώθω εδώ και μετά θα αποφασίσω».

In.gr