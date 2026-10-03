ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Μέσι και οι γίγαντες» - Mία ταινία για τη ζωή του Αργεντινού θρύλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Λιονέλ Μέσι είναι στην Αργεντινή για να αποχαιρετήσει επίσημα την εθνική ομάδα.

Έγινε η… αποκάλυψη της σειράς κινουμένων σχεδίων για τον Λιονέλ Μέσι: «Ο Μέσι και οι γίγαντες» («Messi and the Giants»).

Η παραγωγή της σειράς αθλητικής φαντασίας, φέρει τη δημιουργική σφραγίδα όχι μόνο του διάσημου ποδοσφαιριστή αλλά και του πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου σε ηλικία 68 ετών.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Disney, η πρώτη παρουσίαση της σειράς «Messi and the Giants» ενθουσίασε τους περισσότερους από 3.000 θαυμαστές που παρευρίσκονταν στην αίθουσα.

Το «Messi and the Giants» είναι μια παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων που ακολουθεί τον Λέο, ένα αγόρι 12 ετών παγιδευμένο σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου κυριαρχούν γίγαντες. Για να επιστρέψει στο σπίτι του, πρέπει να δώσει επικές μάχες, που θυμίζουν αγώνες ποδοσφαίρου, χρησιμοποιώντας πανίσχυρες «σφαίρες» για να νικήσει θρυλικούς γίγαντες και να αποκαταστήσει τα διαλυμένα βασίλεια του Ίκο, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας O' Globo.

Σε αντίθεση με τους άλλους, ο Λιονέλ Μέσι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει υπερδυνάμεις για να ενισχύσει την απόδοσή του, αντίθετα, οφείλει να βασιστεί στα πραγματικά του χαρίσματα: την ικανότητα, το ομαδικό πνεύμα και την αποφασιστικότητα. Έτσι, η ιστορία εξελίσσεται σε μια περιπέτεια με έναν ήρωα που αντιμετωπίζει δυσκολίες, αναδεικνύοντας παράλληλα το θάρρος, την επιμονή και τη σημασία της πίστης στον εαυτό μας.

Επιπλέον, το teaser trailer περιλάμβανε το τραγούδι «Vamos, Vamos, Vamos», το οποίο ερμηνεύει ο Λουκ Ρα (Luck Ra) και δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Τη φωνή στον χαρακτήρα του Λέο δανείζει ο Αργεντινός ηθοποιός Μίλο Μπύργκες-Γουέμπ (Milo Burgess-Webb).

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε χθες (2/10) στην Αργεντινή συνοδευόμενος από ολόκληρη την οικογένειά του, για να αποχαιρετήσει επίσημα την εθνική ομάδα. Ο διάσημος επιθετικός της ΄Ιντερ Μαϊάμι, ετοιμάζεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε έναν ειδικό αγώνα εναντίον του Μπενίν, στο στάδιο «Μονουμεντάλ», προγραμματισμένος να διεξαχθεί 02:00 στις 7 Οκτωβρίου, στο Μπουένος Άιρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στην Αργεντινή με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της εμφατικής νίκης με 5-0 επί της Ζάμπια - έναν αγώνα στον οποίο ο Μέσι σκόραρε.

AΠΕ - ΜΠΕ

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μεγάλη ανατροπή του Περιστερίου στην Πάτρα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική Κύπρου: Το βλέμμα στη Λετονία - Όλοι μέσα

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Νοκ άουτ ο Τσακόν, κάνει μικροεπέμβαση!

ΑΕΚ

|

Category image

Τεσσάρα στην Krasava E.N.Y ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει αίτημα για Καρέτσα» - Τι δήλωσε για τη Γερμανία και τον Κλοπ

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Χαμός στην συνέντευξη Τύπου της Ιρλανδίας πριν το ματς με το Ισραήλ!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Εμφατική πρεμιέρα για την ΑΕΚ, «πάτησε» το Μαρούσι στη Sunel Arena

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Nations League: Ανατροπή... κορυφής η Φινλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Φιλική νίκη της Εθνικής Νέων επί της Μάλτας με 3-0

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

«Ζορίστηκε» αλλά πέρασε από τη Μύκονο ο ΠΑΟΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρωτάθλημα Γυναικών: Ο απολογισμός της πρεμιέρας - ξεχώρισε το 18-0!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Απομόνωση: Οι Γερμανοί έκλεισαν ένα ολόκληρο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη μόνο για εκείνους

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Παντελής για Λεωνίδα: «Προπόνηση στις 5 το πρωί, ώρες ατελείωτες...»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Συνεχίζει σε ομάδα-έκπληξη ο Μαχρέζ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Όλοι δίπλα στην Εθνική μας - Πολύ καλές οι τιμές ενόψει Λετονίας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Διαβαστε ακομη