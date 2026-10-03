«Ο Μέσι και οι γίγαντες» - Mία ταινία για τη ζωή του Αργεντινού θρύλου

Έγινε η… αποκάλυψη της σειράς κινουμένων σχεδίων για τον Λιονέλ Μέσι: «Ο Μέσι και οι γίγαντες» («Messi and the Giants»).

Η παραγωγή της σειράς αθλητικής φαντασίας, φέρει τη δημιουργική σφραγίδα όχι μόνο του διάσημου ποδοσφαιριστή αλλά και του πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου σε ηλικία 68 ετών.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Disney, η πρώτη παρουσίαση της σειράς «Messi and the Giants» ενθουσίασε τους περισσότερους από 3.000 θαυμαστές που παρευρίσκονταν στην αίθουσα.

Το «Messi and the Giants» είναι μια παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων που ακολουθεί τον Λέο, ένα αγόρι 12 ετών παγιδευμένο σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου κυριαρχούν γίγαντες. Για να επιστρέψει στο σπίτι του, πρέπει να δώσει επικές μάχες, που θυμίζουν αγώνες ποδοσφαίρου, χρησιμοποιώντας πανίσχυρες «σφαίρες» για να νικήσει θρυλικούς γίγαντες και να αποκαταστήσει τα διαλυμένα βασίλεια του Ίκο, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας O' Globo.

Σε αντίθεση με τους άλλους, ο Λιονέλ Μέσι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει υπερδυνάμεις για να ενισχύσει την απόδοσή του, αντίθετα, οφείλει να βασιστεί στα πραγματικά του χαρίσματα: την ικανότητα, το ομαδικό πνεύμα και την αποφασιστικότητα. Έτσι, η ιστορία εξελίσσεται σε μια περιπέτεια με έναν ήρωα που αντιμετωπίζει δυσκολίες, αναδεικνύοντας παράλληλα το θάρρος, την επιμονή και τη σημασία της πίστης στον εαυτό μας.

Επιπλέον, το teaser trailer περιλάμβανε το τραγούδι «Vamos, Vamos, Vamos», το οποίο ερμηνεύει ο Λουκ Ρα (Luck Ra) και δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Τη φωνή στον χαρακτήρα του Λέο δανείζει ο Αργεντινός ηθοποιός Μίλο Μπύργκες-Γουέμπ (Milo Burgess-Webb).

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε χθες (2/10) στην Αργεντινή συνοδευόμενος από ολόκληρη την οικογένειά του, για να αποχαιρετήσει επίσημα την εθνική ομάδα. Ο διάσημος επιθετικός της ΄Ιντερ Μαϊάμι, ετοιμάζεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε έναν ειδικό αγώνα εναντίον του Μπενίν, στο στάδιο «Μονουμεντάλ», προγραμματισμένος να διεξαχθεί 02:00 στις 7 Οκτωβρίου, στο Μπουένος Άιρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στην Αργεντινή με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της εμφατικής νίκης με 5-0 επί της Ζάμπια - έναν αγώνα στον οποίο ο Μέσι σκόραρε.

AΠΕ - ΜΠΕ