Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Κροατία – Αγγλία

Η Κροατία υποδέχεται την Αγγλία απόψε στις 19:00 ώρα Κύπρου, στη Ριέκα, για την 3η αγωνιστική του 3ου ομίλου της League A του UEFA Nations League 2026/27. Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, με την Κροατία να έχει επικρατήσει της Τσεχίας και να έχει ηττηθεί από την Ισπανία, ενώ η Αγγλία προέρχεται από νίκη με 2-0 επί της Τσεχίας.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση, με την Αγγλία να έχει τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις. Το διπλό των Άγγλων προσφέρεται στο 1.93, η νίκη της Κροατίας στα 3.85, ενώ η ισοπαλία δίνεται στα 3.65.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα με σουτ προσφέρεται στο 1.47, με κεφαλιά στα 5.70 και με πέναλτι στα 7.00.

Σε υψηλότερες αποδόσεις, το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να σημειωθεί απευθείας από φάουλ προσφέρεται στα 14.50, ενώ το αυτογκόλ στα 30.00. Το σενάριο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ δίνεται στα 9.75.

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