Λήξη συναγερμού στην Μπαρτσελόνα με Ραφίνια

Λιγότερο ανησυχητική απ' όσο έμοιαζε φαίνεται πως είναι η κατάσταση του Ραφίνια, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά την επιστροφή του στη Βαρκελώνη δεν έδειξαν κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε αποχωρήσει από τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής του ομάδας με την Αυστραλία, έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό. Για τον λόγο αυτό επέστρεψε νωρίτερα στην Ισπανία, προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα.

Οι νέες εξετάσεις έδειξαν πως πρόκειται για ένα μικρό μυϊκό οίδημα, χωρίς να προκύπτει κάτι που να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Έτσι, ο Ραφίνια έχει καλές πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση των «μπλαουγκράνα» με τη Χετάφε στις 10 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα θα παρακολουθούν στενά την κατάστασή του τις επόμενες ημέρες, ώστε να διαπιστωθεί ότι η ενόχληση έχει υποχωρήσει πλήρως.

sportfm.gr