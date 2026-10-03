Στο πρώτο «πρέπει» η Εθνική φώναξε παρούσα…

Η τρίτη δοκιμασία στον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League έφερε και τα πρώτα χαμόγελα για την Εθνική ομάδα.

Ο αγώνας με την Αρμενία, έμοιαζε σαν... τελικός, στην προσπάθεια για την εξασφάλιση των δύο πρώτων θέσεων στον όμιλο. Και στο «πρέπει», η Εθνική φώναξε παρούσα. Κέρδισε και σκαρφάλωσε 2η, ανοίγοντας διάπλατα ξανά, τον δρόμο για διάκριση.

Ακολουθεί η αναμέτρηση της Δευτέρας (05/10, 19:00) με τη Λετονία. Και «πρέπει» ξανά να κερδίσει. Με νέα νίκη θα κάνει αποφασιστικό βήμα ενώ σε περίπτωση που χάσει η Αρμενία στο Μαυροβούνιο από την ομώνυμη χώρα, θα γίνει... αφεντικό για τη 2η θέση, καθώς η κατάληψη της 1ης θέσης δυσκόλεψε μετά το τρία στα τρία του Μαυροβουνίου.

Στα προηγούμενα δύο παιχνίδια με Μαυροβούνιο και Λετονία, η Εθνική άξιζε καλύτερης τύχης. Όμως δέχθηκε στο πρώτο την ήττα και στο δεύτερο, όντας άσφαιρη, έμεινε στο 0-0. Με την Αρμενία όμως, ήταν και πιο ουσιαστική και προσηλωμένη, παρόλο που η κόκκινη στις αρχές του β΄ ημιχρόνου, έφερε... άγχος. Το διαχειρίστηκαν σωστά, τόσο ο Απόστολος Μάντζιος όσο και οι διεθνείς.

Επιστρέφουν από τιμωρία οι Τσάρουλλα και Κωνσταντίνος Σωτηρίου, όμως εκτός θα μείνει ο Πηλέας που αποβλήθηκε.