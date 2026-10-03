Ξεμούδιασμα αλλά με... απαιτήσεις από Παπαδόπουλο

Ο ΑΠΟΕΛ είναι μία από τις ομάδες που είχε ανάγκη την διακοπή του πρωταθλήματος όχι απαραίτητα για να πάρουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές, αλλά για να μπορέσει να δουλέψει ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, διάφορα πράγματα που έχει στο μυαλό προκειμένου να αποκτήσει ομοιογένεια το σύνολο.

Οι γαλαζοκίτρινοι προχώρησαν σε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και είναι απολύτως λογικό στο ξεκίνημα να προκύψουν αυξομειώσεις στην απόδοση. Ο Ελλαδίτης τεχνικός εκμεταλλεύτηκε αυτό το μεγάλο διάστημα για να κάνει στην ομάδα του, μία νέα-μίνι προετοιμασία.

Προφανώς και η απουσία πολλών ποδοσφαιριστών λόγω Εθνικών δεν του επιτρέπει να δουλέψει στο 100% με όσα έχει κατά νου, παρόλα αυτά το έμψυχο υλικό που παρέμεινε στον Αρχάγγελο, είναι αρκετό για να γίνουν πράγματα.

Εδώ να πούμε πως επιστρέφουν οι Ντάλσιο και Ντέγκενεκ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους ενώ αρχές της επόμενης βδομάδας θα ενσωματωθούν και οι Κύπριοι διεθνείς (Λαΐφης, Γεωργίου, Βρόντης, Πουρσαϊτίδης, Αγγελόπουλος και Αβραμίδης).

Στο μεταξύ σήμερα Σάββατο, οι γαλαζοκίτρινοι θα δώσουν φιλικό παιχνίδι με την Krasava Ε.Ν.Υ στον Αρχάγγελο (17:00). Εκεί ο προπονητής θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Βεβαίως έχει... απαιτήσεις για καλή εικόνα, όμως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δει ένα πολύ πιο συμπαγές σύνολο με καλή εικόνα στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα στις 10 Οκτωβρίου στο ΓΣΠ.