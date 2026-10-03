Θα ψήφιζε τον εαυτό του ο Κουκουρέγια για τη «Χρυσή Μπάλα» αν και είναι εκτός 30άδας!

Ο Μαρκ Κουκουρέγια τόνισε πως θα ψήφιζε τον εαυτό του για το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας». Ο Ισπανός μπακ δεν θέλησε να δείξει προτίμηση προς κάποιον από τους βασικούς υποψηφίους για το βραβείο της φετινής χρονιάς.

Ο ίδιος δεν κατάφερε να μπει στους 30 υποψηφίους της τελικής φάσης, για το συγκεκριμένο βραβείο.

Χαρακτηριστικά, ο διεθνής μπακ δήλωσε: «Αν ψήφιζα εγώ, θα ψήφιζα τον εαυτό μου. Όλοι οι υποψήφιοι είναι συνάδελφοί μου. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Θα το αφήσω στους ψηφοφόρους».

novasports.gr