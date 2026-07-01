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Οι «φευγάτοι» κρίνουν τις νέες προσθήκες

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Οι «φευγάτοι» κρίνουν τις νέες προσθήκες

Στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκονται και παίκτες των οποίων η θέση στο ρόστερ είναι επισφαλής

Η πορεία της προετοιμασίας στην Ολλανδία, το πώς θα κυλήσουν οι προπονήσεις αλλά και η εικόνα που θα βγάλουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές θα καθορίσουν τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις αλλά και τις αποδεσμεύσεις που θα γίνουν στην ΑΕΚ.

Δεν είναι μυστικό ότι ανάμεσα στους 29 ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκονται και παίκτες των οποίων η θέση στο ρόστερ είναι επισφαλής. Και τούτο διότι δεν ικανοποίησαν με τις εμφανίσεις τους κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο. Ως εκ τούτου, οι ποδοσφαιριστές αυτοί θα κληθούν να πείσουν τον Μάουρο Καμορανέζι για τις ικανότητές τους, διαφορετικά θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αποδέσμευσής τους.

Το βέβαιο είναι ότι ο Τσάβι Ρόκα ψάχνει στην αγορά για την απόκτηση τουλάχιστον ακόμα δύο ποδοσφαιριστών. Ο ένας θα είναι σέντερ φορ και ο άλλος επιτελικός μέσος. Την ίδια ώρα το «ψάχνει» πολύ και για ταλαντούχους παίκτες που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο Β, τύπου Φαράζ, Τόνγκια και Αμίν. Σε σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, πολλά θα εξαρτηθούν και από τις διαπιστώσεις που θα εξαχθούν μέσα από τις επόμενες προπονήσεις και, φυσικά, από την παρουσία της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί.

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