Ελάχιστοι από τη χρονιά του τίτλου

Πόσο τραγικές ήταν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές περίοδοι για τον ΑΠΟΕΛ αποτυπώνεται και από την εικόνα στο ρόστερ της ομάδας, με ελάχιστους να παραμένουν στο δυναμικό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περίοδο 2023-24.

Από τους ξένους οι μοναδικοί που επιβίωσαν είναι ο τερματοφύλακας Βιντ Μπέλετς και ο Μαρκίνιος, ο οποίος παρουσιάζει μία πτωτική πορεία. Μαζί με αυτούς και ο Μαϊόλι, ο οποίος είχε ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους τον Ιανουάριο του 2024, σε αντίθεση με τους δύο πρώτους που βρίσκονται στον Αρχάγγελο από το καλοκαίρι του 2022. Πέραν αυτών, στο γκρουπ των παικτών που έζησαν το τελευταίο πρωτάθλημα για τον ΑΠΟΕΛ υπάρχουν και ντόπιοι.

Οι Αντρέας Χριστοδούλου και Σάββας Μίχος, που πλαισιώνουν τον Μπέλετς για την εστία, με τον δεύτερο μόλις πρόσφατα να υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο. Μία συμμετοχή είχε τη χρονιά του πρωταθλήματος ο Παναγιώτης Καττιρτζής, ενώ στο ρόστερ ήταν και ο Κωνσταντίνος Γιαννακού. Ο Νικόλας Κούτσακος, αν και τη χρονιά του πρωταθλήματος ήταν δανεικός (σ.σ. στον Αχυρώνα-Ονήσιλο), όπως και τις χρονιές πριν και μετά από αυτή σε Εθνικό και Ομόνοια Αραδίππου αντίστοιχα, είναι ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο -χρονικά- συμβόλαιο, αφού έβαλε την πρώτη υπογραφή του το καλοκαίρι του 2020. Πλέον θα βρίσκεται στον Αρχάγγελο μέχρι το 2029.

Σημειώνεται ότι τον τίτλο στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση ακολούθησε στις αρχές της επόμενης σεζόν η κατάκτηση του σούπερ καπ, στο οποίο υπήρχαν και κάποιοι από το υφιστάμενο ρόστερ. Ένα ρόστερ φυσικά που αναμένεται να έχει νέες αλλαγές στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, με τα φιρμάνια να αναμένονται οσονούπω.