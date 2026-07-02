Ξανά στην Κύπρο ο Αναστασίου για να τα πει με την Ομόνοια

Ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου θα είναι ο αντίπαλος της Ομόνοιας στην πρόβα τζενεράλε πριν τις μάχες της στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Καϊράλ - Σουτιέσκα (22 και 29 Ιουλίου).

Σύμφωνα με αναφορές από την Ελλάδα, οι πράσινοι θα υποδεχθούν την ομάδα του Αγρινίου στο ΓΣΠ και έτσι θα τεθούν αντιμέτωποι με έναν παλιό γνώριμο.

Το φιλικό αυτό προγραμματίστηκε στις 16 Ιουλίου.