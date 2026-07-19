To «μποτιλιάρισμα» στα χαφ της Hellas Verona στέλνει αλλού τον Κάστανο!

Οι Ιταλοί αναφέρουν πως ο Γρηγόρης Κάστανος ετοιμάζει τις βαλίτσες του για άλλα μέρη καθώς βρίσκεται στη λίστα των παικτών που είναι υπό παραχώρηση από την Ελλάς Βερόνα.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίοδα calciohellas τιτλοφορεί το ρεπορτάζ της ως εξής: «Μπολιτιάρισμα στα χαφ της Ελλάς Βερόνα»

Αφού λοιπόν καταγράφει τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται τούτη την ώρα στην ομάδα και καλύπτουν όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής σημειώνει :

«Παίκτες όπως οι Σουσλόφ, Αρούι και Κάστανος είναι υποψήφιοι για να αποχωρήσουν από την ομάδα. Αυτή την στιγμή ο μόνος σίγουρος είναι ο Μπέγκα ο οποίος έχει έρθει πρόσφατα στην ομάδα. Οι Νιασέ, Κάστανος και Ελού ήδη ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για άλλες ομάδες»

Θυμίζουμε πως ο Γρηγόρης Κάστανος σε πρόσφατες τοποθετήσεις το ανέφερε πως τον εξιτάρει η συμμετοχή στο Champions League με την Ομόνοια να έχει αυτό το ισχυρό χαρτί στις διαπραγματεύσεις της με τους μεταγραφικούς της στόχους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κάστανος αποτελούσε εξ αρχής μία δύσκολη περίπτωση. Το γεγονός ωστόσο πως φαίνεται να μην υπολογίζεται από την ομάδα με την οποία διατηρεί συμβόλαιο είναι έν πλεονέκτημα για τους συλλόγους που τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους.