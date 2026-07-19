Αποθέωση και αποδόμηση

Μία λάθος απόφαση παίκτη αλλά και προπονητή ίσως αποβούν καταστροφικές. Το λέω με αφορμή το πέναλτι που παραχώρησε ο Ντιν της Γαλλίας στον Γιαμάλ της Ισπανίας, που ήρθε από μία απροσεξία. Ενώ, παράλληλα, ο αποκλεισμός της Αγγλίας από την Αργεντινή «χρεώνεται» κυρίως στον Τόμας Τούχελ για τη διαχείριση που έκανε στο ματς.

Υπάρχουν φυσικά και άλλα παραδείγματα αλλά στάθηκα στα πιο πρόσφατα. Κάποιοι καταφέρνουν να σταθούν στα πόδια τους. Είτε είναι ομάδες είτε πρόσωπα. Άλλοι όχι!

Χ.Χ