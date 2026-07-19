Νίκησε στο Σπα και ξεφεύγει στην κορυφή ο Αντονέλι - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Κίμι Αντονέλι επέστρεψε στις νίκες και εδραίωσε το προβάδισμά του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1.

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes είδε πρώτος την καρό σημαία στο βελγικό γκραν πρι, που έγινε στην πίστα του Σπα, πανηγύρισε την έκτη νίκη του σε δέκα αγώνες και αύξησε σημαντικά τη διαφορά του στη βαθμολογία, τόσο από τον «ομόσταυλό» του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει από τον πρώτο γύρο, όσο και από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος περιορίστηκε στην τέταρτη θέση (αλλά είναι υπό έρευνα για περιστατικό στα πιτς).

Η Ferrari εκπροσωπήθηκε πάντως στο βάθρο, με τον Σαρλ Λεκλέρ να τερματίζει στη δεύτερη θέση, μπροστά από τη Red Bull του Μαξ Φερστάπεν.

Τα δεδομένα του αγώνα άλλαξαν αμέσως μετά την εκκίνηση, όταν οι Ράσελ και Χάμιλτον είχαν μία επαφή, με τον Βρετανό οδηγό της Mercedes να εγκαταλείπει και τον συμπατριώτη του της Ferrari να δέχεται αργότερα ποινή πέντε δευτερολέπτων από τους αγωνοδίκες.

Ο Αντονέλι κατάφερε να κρατήσει την πρωτοπορία στην εκκίνηση, μπροστά από τον Φερστάπεν, με τον Ολλανδό μάλιστα να χάνει προσωρινά τη δεύτερη θέση από τον Λεκλέρκ (την οποία ξανακέρδισε μετά από μερικούς γύρους). Ο Μονεγάσκος βγήκε... αλώβητος από μία επαφή με τον Οσκαρ Πιάστρι, με το μονοθέσιο του Αυστραλού αντίθετα να υφίσταται κάποιες μικρές ζημιές και να χάνει έδαφος. Την ίδια ώρα, ο Λάντο Νόρις που είχε ξεκινήσει από τη 13η θέση (λόγω ποινής που δέχθηκε για υπέρβαση του ορίου αλλαγών στη μονάδα ισχύος), ήταν πολύ γρήγορος, κέρδιζε διαρκώς θέσεις και κάποια στιγμή μάλιστα βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα, όταν οι υπόλοιποι οδηγοί μπήκαν για αλλαγή ελαστικών. Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής «εξάντλησε» τα ελαστικά του, υποχωρώντας στην τέταρτη θέση, και ένα αργό πιτ-στοπ τον άφησε τελικά αρκετά πιο πίσω.

Τα πρώτα πιτ-στοπ έφεραν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με τη Ferrari να εκμεταλλεύεται μία σύντομη εμφάνιση του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας και τον Λεκλέρκ να βγαίνει στην πίστα μπροστά από τους Αντονέλι και Φερστάπεν. Αντίθετα, ο Χάμιλτον καθυστέρησε πολύ στα πιτς, καθώς πέραν της ποινής πέντε δευτερολέπτων που είχε να εκτίσει, χτύπησε ελαφρά έναν μηχανικό (το περιστατικό θα διερευνηθεί αργότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση). Δέκα γύρους πριν το τέλος, ο Αντονέλι έκανε την επίθεσή του, αξιοποίησε στο έπακρο την ταχύτητα της Mercedes και πέρασε ξανά στην κορυφή, την οποία κράτησε ως το τέλος, παρότι ο Μονεγάσκος δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Πιο πίσω, ο Πιάστρι προσπάθησε να πιέσει τον Φερστάπεν, όμως ο Ολλανδός κράτησε την τρίτη θέση, ενώ ο Αυστραλός σταδιακά έχασε ρυθμό και είδε τον Χάμιλτον να τον προσπερνά και να τερματίζει τέταρτος.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι Βελγίου και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1ωρ.24:42.479

2. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) + 1.952

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 11.586

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 17.245

5. Οσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 18.988

6. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) + 23.307

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 24.014

8. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) + 49.140

9. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) + 50.406

10. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) + 1:16.037

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 204 βαθμοί

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 159

3. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 154

4. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 126

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 103

6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 92

7. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 91

8. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 60

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 42

10. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 39

11. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 22

12. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 19

13. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 18

14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) 10

15. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 6

16. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 5

17. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 3

18. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1

19. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) 0

20. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) 0

21. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) 0

22. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 358 βαθμοί

2. Ferrari 285

3. McLaren-Mercedes 195

4. Red Bull-Red Bull Ford 151

5. Alpine-Mercedes 61

6. Racing Bulls-Red Bull Ford 61

7. Haas-Ferrari 21

8. Williams-Mercedes 11

9. Audi 10

10. Aston Martin-Honda 1

11. Cadillac-Ferrari 0