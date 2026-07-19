Ντέκλαν Ράις σαν... ρομπότ

Μία εξαντλητική αγωνιστική περίοδο ολοκλήρωσε ο Ντέκλαν Ράις, καταγράφοντας εντυπωσιακό αριθμό συμμετοχών με τις ομάδες που εκπροσώπησε σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Ο έμπειρος μέσος έκλεισε τη σεζόν στο 6-4 επί της Γαλλίας, έχοντας αγωνιστεί συνολικά σε 69 παιχνίδια με την Άρσεναλ και την εθνική Αγγλίας, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αγγλία και Γαλλία έγραψαν Ιστορία!

Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του Ράις έφτασε τα 5.394 λεπτά, αριθμός που αποτυπώνει τη σταθερή παρουσία του στις υποχρεώσεις τόσο του συλλόγου του όσο και της εθνικής ομάδας.

Άλλωστε, κατάφερε να οδηγήσει την Άρσεναλ μέχρι το πρωτάθλημα ύστερα από δυο δεκαετίες, ενώ με την Αγγλία πήρε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ…

novasports.gr