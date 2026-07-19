ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήρθε και τον απογείωσε o Λοσάδα και ετοιμάζεται για τις φετινές... προκλήσεις

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ήρθε και τον απογείωσε o Λοσάδα και ετοιμάζεται για τις φετινές... προκλήσεις

Μία διαφορετική χρονιά αρχίζει στον Απόλλωνα.

Eρχόμενος τον Δεκέμβριο του 2025, λίγοι πίστευαν στο πρότζεκτ, Ερνάν Λοσάδα. 

Ένας... άγνωστος που διαδεχόταν έναν προπονητή με τη δική του ιστορία στον Απόλλωνα, τον Σωφρόνη Αυγουστη. Έκανε απίστευτη πορεία, οδήγησε τη Λεμεσιανή ομάδα στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος ενώ έφτασε κοντά σε τρόπαιο αλλά ήρθε η ήττα στον τελικό του κυπέλλου.

Ο Απόλλωνας την Πέμπτη ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Aντίπαλος του, η Ντίλα Γκόρι.

Ο Ερνάν Λοσάδα σαφως και κέρδισε τις εντυπώσεις. Φέτος, οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες, όπως και η πίεση, όμως δείχνει ικανός να της... κερδίσει. Ο χρόνος θα δείξει.

Γιατί πέραν της πορείας στην Ευρώπη, που δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα αφού εφόσον περάσει την Ντίλα, στη συνέχεια θα κληθεί να παίξει με πιο δυνατές, όντας αδύνατος στις κληρώσεις, είναι και το πρωτάθλημα. Και μπαίνει στην κούρσα ως μία διεκδικήτρια.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ανοικτή προπόνηση της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Oμόνοια: Ίσως ανοίγει ο δρόμος για Κάστανο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποτελέσματα Ελέγχου Αδειοδότησης Εθνικού Σχεδίου Κριτηρίων UEFA 2026/2027 Β’ & Γ΄ Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Άλμα 34 θέσεων για τον Τσιτσιπά μετά τον τίτλο στην Ελβετία

Τένις

|

Category image

Εκπαιδευτής της ΚΟΠ στον Αρχάγγελο για τους νέους κανόνες διαιτησίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H μπουνιά του Μολίνα στον Ρόδρι που κανείς δεν πρόσεξε

World Cup 2026

|

Category image

Οι έδρες των ομάδων - Δηλώθηκε το Τσίρειο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ιδανικό με τον επιτελικό στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Κάλμαρ – Μάλμε

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το disrespect των Αργεντίνων στους νικητές του Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Η Ισπανία είχε δεκαπλάσιες τελικές από την Αργεντινή!

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Άγρια» γιούχα σε Τραμπ - Ιφαντίνο!

World Cup 2026

|

Category image

Η προκλήρωση του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Άκυρο» από τον Ρομέρο σε Τραμπ!

World Cup 2026

|

Category image

Η προκλήρωση της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη