Ήρθε και τον απογείωσε o Λοσάδα και ετοιμάζεται για τις φετινές... προκλήσεις

Eρχόμενος τον Δεκέμβριο του 2025, λίγοι πίστευαν στο πρότζεκτ, Ερνάν Λοσάδα.

Ένας... άγνωστος που διαδεχόταν έναν προπονητή με τη δική του ιστορία στον Απόλλωνα, τον Σωφρόνη Αυγουστη. Έκανε απίστευτη πορεία, οδήγησε τη Λεμεσιανή ομάδα στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος ενώ έφτασε κοντά σε τρόπαιο αλλά ήρθε η ήττα στον τελικό του κυπέλλου.

Ο Απόλλωνας την Πέμπτη ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Aντίπαλος του, η Ντίλα Γκόρι.

Ο Ερνάν Λοσάδα σαφως και κέρδισε τις εντυπώσεις. Φέτος, οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες, όπως και η πίεση, όμως δείχνει ικανός να της... κερδίσει. Ο χρόνος θα δείξει.

Γιατί πέραν της πορείας στην Ευρώπη, που δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα αφού εφόσον περάσει την Ντίλα, στη συνέχεια θα κληθεί να παίξει με πιο δυνατές, όντας αδύνατος στις κληρώσεις, είναι και το πρωτάθλημα. Και μπαίνει στην κούρσα ως μία διεκδικήτρια.