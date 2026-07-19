Κίνηση για Λακρουά από την Τσέλσι

Έχει πάρει φόρα μεταγραφικά η Τσέλσι!

Έχοντας κλείσει πριν από μερικές ώρες τον Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βιλα, μια μεταγραφή η οποία θα γίνει η ακριβότερη της ιστορίας της, κινείται και για την απόκτηση του Λακρουά!

Όπως αποκαλύφθηκε, οι «μπλε» του Λονδίνου ήρθαν σε επαφή με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, όντας διατεθειμένοι να βάλουν ξανά βαθιά το χέρι στην τσέπη τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Αγγλία, η Πάλας κοστολογεί τον Λακρουά, ο οποίος αγωνίστηκε και λίγο στο φετινό Μουντιάλ με την εθνική Γαλλίας, στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ η περίπτωσή του ενδιαφέρει και την Άρσεναλ, η οποία πάντως δεν κάνει ακόμα επίσημη κίνηση.