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Oριστικό: Ο Κλοπ έως το 2030 στην εθνική Γερμανίας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Oριστικό: Ο Κλοπ έως το 2030 στην εθνική Γερμανίας!

Eπιστρέφει στην προπονητική

Η νέα εποχή για την εθνική Γερμανίας θα έχει την υπογραφή του Γιούργκεν Κλοπ!

Ο 59χρονος τεχνικός συμφώνησε με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) και αναλαμβάνει τα ηνία της «Μάνσαφτ», διαδεχόμενος τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος αποχώρησε μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Κλοπ έδωσε τα χέρια με την DFB και αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο την Παρασκευή (24/07), πριν παρουσιαστεί επίσημα σε συνέντευξη Τύπου στη Φρανκφούρτη, με τη συμφωνία να είναι μέχρι το 2030.

Ο άλλοτε προπονητής των Μάιντς, Ντόρτμουντ και Λίβερπουλ επιστρέφει στους πάγκους δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους «κόκκινους». Για να αναλάβει την εθνική Γερμανίας, θα αποχωρήσει πλήρως από τον όμιλο της Red Bull, ώστε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στα νέα του καθήκοντα.

Αποστολή του Κλοπ θα είναι να οδηγήσει τα «πάντσερ» στην επόμενη ημέρα, έχοντας ως βασικούς στόχους την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Euro 2028 και μια ανταγωνιστική παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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