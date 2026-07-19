Έκπληκτος ο Τίλεμανς με τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ

Την απόκτηση-έκπληξη του Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Βέλγο διεθνή μέσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Ο 29χρονος διεθνής μετακινείται στους «κόκκινους διαβόλους» έναντι ποσού 40 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή τους. Ο Τίλεμανς δεν έκρυψε πως δεν περίμενε πρόταση από τη Γιουνάιτεντ, μιλώντας στην εφημερίδα «Mirror»:

«Ηταν έκπληξη και για μένα. Δεν περίμενα μια τέτοια πρόταση, αλλά μόλις έγινε απάντησα αμέσως θετικά. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο και είναι μεγάλη τιμή, αλλά και πρόκλήση να φορώ τη φανέλα της».

Την περασμένη σεζόν ο Βέλγος χαφ είχε σημαντική παρουσία με τη φανέλα της Άστον Βίλα, καταγράφοντας δύο γκολ και επτά ασίστ σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του.

Ο Βέλγος μέσος εντάχθηκε στην Άστον Βίλα το 2023, μετά την επιτυχημένη παρουσία του στη Λέστερ, όπου αγωνίστηκε σε 195 παιχνίδια. Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων αποτελεί βασικό στέλεχος του Βελγίου, έχοντας φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπου η ομάδα του έφτασε έως τα προημιτελικά πριν αποκλειστεί από την Ισπανία.