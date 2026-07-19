Σαν να μην πέρασε μια μέρα…

Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ της Ομόνοιας γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως ο «Κάκου» γνωρίζει τα λημέρια.

Ο Μπεργκ από την άλλη μπορεί να είναι ήσυχος διότι, στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας, θα έχει έναν ποδοσφαιριστή στην εντεκάδα που δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Ο Κακουλλής πέτυχε το τελευταίο του γκολ με την φανέλα της Ομόνοιας στις 24/02/2025 κόντρα στον Απόλλωνα (1-1). Ενάμιση περίπου χρόνο αργότερα, ξανασκοράρει έστω και σε φιλικό. Πλέον περιμένουμε το επόμενο... επίσημο.

ΨΑΛ