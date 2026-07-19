Ωρα... τελικού: Οι ενδεκάδες στο Ισπανία - Αργεντινή
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι δύο ομάδες μονομαχούν στις 22:00 για το τρόπαιο του Μουντιάλ
Ώρα για τον μεγάλο τελικό!
Ισπανία και Αργεντινή κοντράρονται στις 22:00 με φόντο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα ματς που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Πιο κάτω δειτε τις επιλογές των δύο προπονητών.
Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ
Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Άλβαρες