Η νέα διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΕΝΠ

Το Δ.Σ. του Σωματείου της Ε.Ν.Π. ενημερώνει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη της Επιτροπής Ποδοσφαίρου, πραγματοποιήθηκε χθες συνεδρία του Δ.Σ., παρουσία και του μοναδικού συνδυασμού ατόμων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για να αναλάβουν την διοίκηση του Ποδοσφαιρικού Τμήματος για την περίοδο 2026 – 2027.

Κατά τη συνεδρία έγινε ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση για τα θέματα που αφορούν το Ποδοσφαιρικό Τμήμα και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου προχώρησε στην επικύρωση των πιο κάτω ατόμων που θα αποτελούν τη Διοίκηση της Επιτροπής Ποδοσφαίρου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 – 2027:

1. Δαμιανός Κουζαλής

2. Μαυρίκιος Λ. Μαυρουδής

3. Βαγγέλης Βίττης

4. Φώτης Θωμά

5. Μαρία Κώνσταντου

6. Νίκος Φλουρκάς

7. Δρ. Θεόδωρος Χατζηζαχαρίας

8. Γιώργος Καλλίσιης

Επικεφαλής της Επιτροπής θα είναι ο κ. Δαμιανός Κουζαλής και η Επιτροπή θα αναλάβει καθήκοντα με τη λήξη της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται καλή επιτυχία στη νέα Επιτροπή Ποδοσφαίρου στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.