Είναι οριστικό με Στρατή και Κοσμά στην ΕΝΠ

Οριστικά αποχωρούν ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Στρατής και ο επικεφαλής του ποδοσφαίρου τμήματος Γιώργος Κοσμάς. Η απόφαση και των δύο για αποχώρηση είναι οριστική και δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε. Και οι δύο παραμένουν σταθεροί στην θέση τους για αποχώρηση.

Και οι δύο ανακοίνωσαν επίσημα πριν από καιρό την απόφαση τους για να αποχωρήσουν. Ο πρόεδρος Κώστας Στρατής το δήλωσε επίσημα στην Συνέλευση. Ο Γιώργος Κοσμάς μέσω ανακοίνωσης της επιτροπής της οποίας είναι επικεφαλής.

Όπως έγινε γνωστό υπάρχει επιτροπή που υπέβαλε επίσημα το ενδιαφέρον της για να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Για την ώρα η επιτροπή αναμένει μέχρι τις 17 του Απρίλη που θα λήξει η προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τυχόν κάποιον άλλον που θα θέλει να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα ολοκληρώσει σήμερα την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Τάσος Μάρκου. Η ενδεκάδα μάλλον θα είναι η ίδια που ξεκίνησε στο νικηφόρο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου. Ο Αντεμπάγιο επέστρεψε από τις υποχρεώσεις που είχε με την Εθνική Νιγηρίας και έθεσε εαυτόν στην διάθεση του προπονητή του.