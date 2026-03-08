Ανακουφίστηκε ο Άρης, με τεσσάρα επί της Ένωσης

Στα νικηφόρα αποτελέσματα, έπειτα από έξι αποτυχημένες προσπάθειες (τρεις ήττες και τρεις ισοπαλίες), επέστρεψε ο Άρης, κερδίζοντας στο «Τάσος Μάρκου» με το ευρύ 4-0 την Ένωση, στην πρώτη νίκη με τον Λιάσο Λουκά στον πάγκο. Στα προηγούμενα ματς με τον Κύπριο τεχνικό η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έχανε το τρίποντο στις καθυστερήσεις, παίρνοντας τρεις ισοπαλίες.

Oι βάσεις για την επικράτηση της ομάδας της Λεμεσού απέναντι στην ουραγό του βαθμολογικού πίνακα άνοιξε στο 30’, με τον Κάστανο με σουτ να σκοράρει για πρώτη φορά στο κυπριακό πρωτάθλημα. Παρά το τέρμα αυτό, ο Άρης χρειάστηκε να φθάσει το 58’ της αναμέτρησης ώστε να ανασάνει καλά. Στο λεπτό αυτό ο Εφαγκέ έκανε το 2-0, ενώ στο 78’ επιτεύχθηκε το 3-0 από τον Θεοδοσίου. Το τέταρτο γκολ για τον Άρη, ώστε να σχηματιστεί το τελικό 4-0, μπήκε στο 83’, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκομίς, το οποίο κερδήθηκε σε ανατροπή του Σεμέδο από τον Οκέκε

ΕΝΩΣΗ: Αντεμπάγιο, Σ. Ιωάννου, Χριστοφή, Σέσκο (46′ Καζάν), Οκέκε, Κοζάρ, Κατσιάρης (87’ Κοσμά), Ίμερι, Δ. Σολωμού (80′ Κύζας), Σάλκοβιτς (46′ Έλα), Σιμονόβσκι.

ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Γιαγκό, Λελέ (67′ Μπαλογκούν), Γκόλντσον, Κορέια, Μπουράν, Κάστανος (67’Ακάμπα), Παζέ (80′ Σεμέδο), Μακόσλαντ, Κοκόριν (67′ Γκομίς), Εφαγκέ (73′ Θεοδοσίου).

ΣΚΟΡΕΡ: 30’ Κάστανος, 58’ Εφαγκέ, 78’ Θεοδοσίου, 83’ πεν. Γκομίς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43’ Σάλκοβιτς / 52’ Παζέ, 53’ Γκόλντσον

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Θεοδώρου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα