Κοσμά: «Δυστυχώς δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Γιώργος Κοσμά μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τον Ακρίτα με 1-0 που άφησε τους βυσσινί στον έναν βαθμό.

Αναλυτικά...

«Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Έκαναν πολύ καλή προσπάθεια τα παιδιά, ήταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο και αξίζαμε τη νίκη. Χωρίς να θέλω να μειώσω την προσπάθεια και τη θέληση του Ακρίτα. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος δεν πέρασε το κέντρο, χάσαμε πολλές ευκαιρίες και δεχθήκαμε το γκολ σε μια δύσκολη φάση με το μελέ στην περιοχή και το πέναλτι. Είχαμε φάσεις και στο δεύτερο μέρος, δεν τα καταφέραμε. Είναι κρίμα που δεν έχουμε περισσότερους βαθμούς. Με την επανέναρξη θα έχουμε νέο προπονητή, έναν άνθρωπο που έπαιξε στην Ένωση και ξέρει τι σημαίνει Ένωση. Αν μας το επιτρέπουν οι δυνατότητες μας θα προχωρήσουμε σε μια ή δύο κινήσεις».