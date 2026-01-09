ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξένοι ΒΑΡίστες σε «Αλφαμέγα» και «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής)

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές της 17ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 10,11 και 12 Ιανουαρίου.

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Αντωνίου Μενέλαος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου

17:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Fahndrich Lukas Thomas

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Χριστοδουλου Ιωάννης 

AVAR:Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου

19:00 Πάφος F.C. – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Σωκράτους Κυριάκος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

19:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

 

