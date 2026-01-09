Ξένοι ΒΑΡίστες σε «Αλφαμέγα» και «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής)
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές της 17ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 10,11 και 12 Ιανουαρίου.
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Srdjan Jovanovic
AVAR: Αντωνίου Μενέλαος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου
17:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Fahndrich Lukas Thomas
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Χριστοδουλου Ιωάννης
AVAR:Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου
19:00 Πάφος F.C. – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Σωκράτους Κυριάκος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
19:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης