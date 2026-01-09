ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

17η αγωνιστική: Αρχή με ντέρμπι στο «Αλφαμέγα» (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

17η αγωνιστική: Αρχή με ντέρμπι στο «Αλφαμέγα» (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

Σέντρα στην 17η αγωνιστική με ένα πολύ ενδιαφέρον ντέρμπι στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ομόνοια

Η 17η στροφή του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ημέρες! 

Η αρχή θα γίνει σήμερα Παρασκευή (9/1) και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (12/1). 

Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία: 

Παρασκευή 9/1

ΑΕΛ - Ομόνοια 19:00

Σάββατο 10/1

ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 19:00

Άρης - ΑΕΚ 19:00

Κυριακή 11/1

Ανόρθωση - Εθνικός 17:00

Ένωση - Απόλλων 17:00

Δευτέρα 12/1

Πάφος - Ομόνοια Αρ. 19:00

ΕΝΥ - Ολυμπιακός 19:00

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΕΚΑΡΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απολογήθηκε στον Μπράντλεϊ ο Μαρτινέλι: «Λυπάμαι πολύ, δεν είχα καταλάβει ότι τραυματίστηκε σοβαρά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στον αντί-Καρσέδο η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νεότερα για Εμπαπέ ενόψει τελικού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ άουτ για τρεις βδομάδες ο Ροντέν!

ΑΕΚ

|

Category image

Οι δύο... ΑΕΚ είναι πρώτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Δεν υπάρχει πρόταση για Αντερέγκεν και Μπρένο»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Και μέσω TikTok θα μεταδίδεται μέρος των αγώνων του φετινού Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιμεόνε: «Βίνι, Βίνι, ο Φλορεντίνο θα σε ξεφορτωθεί, θυμίσου ότι στο είπα...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιταλικά ΜΜΕ: «Απέσυρε το ενδιαφέρον για Μήτογλου η Σαμπντόρια»

Ελλάδα

|

Category image

Αλόνσο κατά Σιμεόνε: «Δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του στον Βινίσιους-Πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ώρα να αποδείξει την πρόοδό της

ΑΕΛ

|

Category image

Γίνεται Ρωμαίος ο Ρασπαντόρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστική διακοπή στο Μπουλς-Χιτ λόγω ακαταλληλότητας του βρεγμένου παρκέ!

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός: «Καθαρές» οι εξετάσεις του Ποντένσε

Ελλάδα

|

Category image

Δύσκολο, μα στα πόδια της...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη