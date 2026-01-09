17η αγωνιστική: Αρχή με ντέρμπι στο «Αλφαμέγα» (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

Η 17η στροφή του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ημέρες!

Η αρχή θα γίνει σήμερα Παρασκευή (9/1) και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (12/1).

Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία:

Παρασκευή 9/1

ΑΕΛ - Ομόνοια 19:00

Σάββατο 10/1

ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 19:00

Άρης - ΑΕΚ 19:00

Κυριακή 11/1

Ανόρθωση - Εθνικός 17:00

Ένωση - Απόλλων 17:00

Δευτέρα 12/1

Πάφος - Ομόνοια Αρ. 19:00

ΕΝΥ - Ολυμπιακός 19:00