17η αγωνιστική: Αρχή με ντέρμπι στο «Αλφαμέγα» (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σέντρα στην 17η αγωνιστική με ένα πολύ ενδιαφέρον ντέρμπι στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ομόνοια
Η 17η στροφή του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ημέρες!
Η αρχή θα γίνει σήμερα Παρασκευή (9/1) και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (12/1).
Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία:
Παρασκευή 9/1
ΑΕΛ - Ομόνοια 19:00
Σάββατο 10/1
ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 19:00
Άρης - ΑΕΚ 19:00
Κυριακή 11/1
Ανόρθωση - Εθνικός 17:00
Ένωση - Απόλλων 17:00
Δευτέρα 12/1
Πάφος - Ομόνοια Αρ. 19:00
ΕΝΥ - Ολυμπιακός 19:00