Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

*Καταγγελία του Διαιτητή Στέλιου Χριστοδούλου κατά του Γεώργιου Τούμπα, προπονητή τερματοφυλάκων της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που αποβλήθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/30.11.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Πιριπίτση κατά του Κωνσταντίνου Γαβριήλ, ποδοσφαιριστή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας που αποβλήθηκε γιατί διαμαρτυρόταν έντονα και εξύβρισε χυδαία το διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/30.11.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από έξι αγώνες.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΕΚ Λάρνακας/01.12.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/29.11.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας για 3 λεπτά στο 46 λεπτό του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 4(γ), 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων (δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος) κατά παράβαση του άρθρου 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /29.11.2025 (12η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /29.11.2025 (12η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου FREEDOM24 KRASAVA ENY γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΠΑΦΟΣ F C/30.11.2025 (12η αγωνιστική)

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΠΑΦΟΣ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του CARSEDO MARDONES JUAN CARLOS προπονητή της ΠΑΦΟΣ FC ο οποίος κατά την διάρκεια του αγώνα βρισκόταν στην κερκίδα των επισήμων ως τιμωρημένος με ποινή αποκλεισμού και έδινε οδηγίες καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα στους ποδοσφαιριστές του κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 75 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΠΑΦΟΣ F C /30.11.2025 (12η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα (στο 5΄ λεπτό), άναψε φωτιά και έκαψε κασκόλ της φιλοξενούμενης ομάδας, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες) και ρίψη στο αγωνιστικό χώρο επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινής διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

(ε) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα με στόχο τους οπαδούς και τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(στ) για φτύσιμο από οπαδό της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα που είχε στόχο τον 4ο διαιτητή του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ζ) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/30.11.2025 (12η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, κροτίδες , καπνογόνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες) και ρίψη στο αγωνιστικό χώρο επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινής διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

(δ) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας για 5.30 λεπτά στο 48 λεπτό του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 4(γ), 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα (στα λεπτά 9΄, 26΄, 50΄ και 56΄), άναψαν φωτιά και έκαψαν κασκόλ της φιλοξενούσας ομάδας, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(στ) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της στο αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ζ) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του β ημιχρόνου με στόχο τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(η) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση:

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/30.11.2025 (12η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για είσοδο στο χώρο των αποδυτηρίων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων (δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος και δεν έφεραν κονκάρδα) μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 40 και 41 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025-2026 .

Απόφαση:

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/28.11.2025 (10η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου για είσοδο στο χώρο των αποδυτηρίων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων (δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος και δεν έφεραν κονκάρδα) μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 40 και 41 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025-2026 και για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων (δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρνου - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/28.11.2025 (10η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου:

(α) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό κατά παράβαση του άρθρου 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/29.11.2025 (10η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 – 53 του Κεφ. VII ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Σωτήρη Φοινίρη με αριθμό φανέλας 6 ποδοσφαιριστή της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο 30 λεπτό του αγώνα προς τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας (τον έβρισε) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΑΕΖ Ζακακίου/30.11.2025 (10η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) του σωματείου FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του Πέτρου Κάτση γυμνασίαρχου του σωματείου FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 για πλημμελή εκτέλεση τον καθηκόντων του και/ή για παραλείψεις στον πιο πάνω αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/29.11.2025 (10η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο που είχαν στόχο ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/29.11.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου για αναφώνηση από οπαδούς της ομάδας λέξεων που μετέδιδαν μηνύματα ακατάλληλα για αθλητικές εκδηλώσεις που είχαν ως στόχο την β βοηθό διαιτητή του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/29.11.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων K-19 A’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/30.11.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων K-19 Β’ Κατηγορίας ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου /30.11.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΣΙΛ Λύσης – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/30.11.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΣΙΛ. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΑΣΠΙΣ Πύλας/30.11.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 10-1 υπέρ του Ηρακλή.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC – Π. Ο. Ορμήδειας/30.11.2025 (9η αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ορμήδειας. Πρόστιμο στη Γεροσκήπου.

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – FREEDOM24 KRASAVA ENY/30.11.2025 (9η αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Freedom24 Krasava ENY.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/30.11.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 8-1 υπέρ της Καρμιώτισσας.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Σύλβιο Μούλλερ, Λοιπό Προσωπικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα στο χώρο της φυσούνας προς τον ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας ΤΖΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (του επιτέθηκε) κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – AGBU ARARAT/28.11.2025 (8η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του Βασίλη Τζακίδη ποδοσφαιριστή του σωματείου AGBU ARARAT για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά την αποβολή του από τον αγωνιστικό χώρο με κόκκινη κάρτα (ο ποδοσφαιριστής μετά την αποβολή του από τον αγωνιστικό χώρο ενώ πήγαινε προς τα αποδυτήρια γύρισε προς το μέρους του τερματοφύλακα της φιλοξενούσας ομάδας και τον ύβρισε) κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και του 9(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – AGBU ARARAT/28.11.2025 (8η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση ΠΟ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ–ΑΕΖ Ζακακίου/30.11.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση το άρθρο 12 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση ΠΟ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ–ΑΕΖ Ζακακίου/30.11.2025 (10η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΠΟ Αχυρώνα Ονήσιλος.