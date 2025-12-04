ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

13η αγωνιστική: Ορισμοί διαιτητών σε Πάφο και Παραλίμνι

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες τις 13ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 05.12.2025.

Παρασκευή, 05.12.2025 / 18:00

ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραισκάκης Μιχάλης

Παρασκευή, 05.12.2025 / 19:00

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y.

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Αντωνίου Μάριος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

 

