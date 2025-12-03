Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Κύπελλο Κύπρου και Ελλάδας, La Liga και Premier League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Αγώνες που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του ποδοσφαίρου περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις για ακόμη περισσότερη δράση και στοιχηματικό ενδιαφέρον σε Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία και Αγγλία.

Στο Κύπελλο Κύπρου συνεχίζεται η Α’ Φάση με δύο ακόμη αναμετρήσεις που θα συμπληρώσουν το παζλ των 16 ομάδων της Β’ Φάσης. Στις 17:00, ο Σπάρτακος Κιτίου αντιμετωπίζει τον Εθνικό Άχνας στο «Αμμόχωστος». Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη του Σπάρτακου στο 17.00, την ισοπαλία στα 6.30 και το «διπλό» του Εθνικού στο 1.12. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 4,5 γκολ αποτιμάται στα 2.15, ενώ η πρόκριση στην παράταση δίνεται στα 8.00 και στα πέναλτι στα 10.50.

Λίγο αργότερα, στις 19:00, η Καρμιώτισσα υποδέχεται ως τυπικά γηπεδούχος την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Η νίκη των Πολεμιδιών προσφέρεται από την Stoiximan στα 6.80, η ισοπαλία στα 4.50 και η επικράτηση της «Κυρίας» στο 1.35. Το over 3,5 γκολ δίνεται στα 2.12, ενώ η πρόκριση στην παράταση και στα πέναλτι αποτιμώνται σε 6.50 και 7.60 αντίστοιχα.

Στο Κύπελλο Ελλάδας, η 4η αγωνιστική περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, που ξεκινά στις 21:30. Η Stoiximan προσφέρει τον άσο στα 4.14, την ισοπαλία στα 3.72 και το «διπλό» του ΠΑΟΚ στα 2.04, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ προσφέρεται στα 2.75.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στη La Liga, η 15η αγωνιστική κορυφώνεται με την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης στις 20:00. Η νίκη των Βάσκων προσφέρεται από την Stoiximan στα 4.89, η ισοπαλία στα 4.31 και το «διπλό» της Ρεάλ στο 1.77. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σκοράρει η Ρεάλ και στα δύο ημίχρονα τιμάται στα 2.62.

Τέλος, για την Premier League και την 14η αγωνιστική, η πρωτοπόρος Άρσεναλ υποδέχεται την Μπρέντφορντ σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει τον άσο στο 1.44, την ισοπαλία στα 4.45 και τη νίκη της Μπρέντφορντ στα 7.60. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο οι «κανονιέρηδες» να κερδίσουν και στα δύο ημίχρονα δίνεται στο 3.40.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!