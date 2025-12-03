ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώνει την πρόκριση στο Βέλγιο η Ολυμπιάδα!

Ολοκληρώνει την πρόκριση στο Βέλγιο η Ολυμπιάδα!

Με ασπίδα το 3-0 στην Κύπρο

Στο δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο του Βελγίου το Couvin στην περιοχή των Βαλλόνων  παίζει αύριο Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου στις 21:00 ώρα Κύπρου - 20:00 ώρα Βελγίου η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ την πρόκρισή της στους ‘’16’’ - 8 Τελικούς του CEV CHALLENGE CUP Γυναικών απέναντι στην CHARLEROI VOLLEY.. Η προσφυγική ομάδα ταξίδεψε στο Βέλγιο με ασπίδα το 3-0 μετά τον πρώτο αγώνα στη Λευκωσία και στο ‘’ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’ την προηγούμενη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025.

Μετά το αποτέλεσμα της Λευκωσίας η προσφυγική ομάδα που πήγε στο Βέλγιο με την καλύτερη ψυχολογία χρειάζεται δυο σετ για να προκριθεί..

Ο κόουτς Milan Ljubicic θα προπονήσει την ομάδα του το βράδυ της Τρίτης στη Σάλα Bernard Bignon Couvidome του Couvin. Στη διάθεση του Σέρβου κόουτς βρίσκονται οι: 1. Valeria Nudha (Ακραία 1.83 -23 -ΟΥΚΡΑΝΙΑ), 2. Χριστιάνα Δαυίδ (Λίμπερο 1.67, 32), 3. Veronika Hudima (Aκραία, 1.85 , 37 -ΟΥΚΡΑΝΙΑ/ΓΑΛΛΙΑ - Αρχηγός). 4. Δήμητρα Κούτα (Λίμπερο, 1.66, 31), 5. Chloe Mayer (Κεντρική, 1.81, 27, ΓΑΛΛΙΑ), 7. Malina Terrell (Διαγώνιος, 1.78, 33 ΗΠΑ), 8. Χριστίνα Παταρίδου (Κεντρική, 1.81, 20), 9. Daria Drodz (Κεντρική 1.86, 35, ΟΥΚΡΑΝΙΑ), 11. Βάσω Ριαλά (Kεντρική, 1.81, 26), 12.Άννυ Προκοπίου (Διαγώνιος, 1.73, 20), 13. Marta Cvitkovic (Ακραία, 1.87 24, ΚΡΟΑΤΙΑ), 14. Ιωάννα Λεωνίδου (Πασαδόρος, 1.73, 30). 16. Kim Robitaille (Πασαδόρος 1.80, 34, ΚΑΝΑΔΑΣ), 18. Κωνσταντίνα Μαρνέλλου (Ακραία, 1.80, 15) 20. Έρικα Ζεμπύλα (Διαγώνιος, 1.83, 30), 21. Έμιλυ Ιωάννου (Διαγώνιος, 1.75, 17).

Η Carleroi Volley θα παραταχθεί στην έδρα της που θα φιλοξενήσει το 20ο ευρωπαϊκό αγώνα δήλωσε στη CEV τις ακόλουθες:2. Jeena Ylivainio (Πασαδόρος 1.83, 22, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ), 3. Sra Jesevic (Κεντρική, 1.83 17), 4. Laura Laukkannen (Κεντρική, 1.87, 23, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ), 7. Lise De Valkeneer (Ακραία, 1.80, 35), 8. Orian Moulin (Πασαδόρος, 1,.81 25), 9. Lara Darowski (Ακραία, 23, ΓΕΡΜΑΝΙΑ), 10. Maurine Calande (Λίμπερο, 1.76, 24, 11.Camille Hannaert (Ακραία, 1.74, 24,), 12. Kendiaba Kone (Κεντρική, 1.84, 24, ΓΑΛΛΙΑ), 14. Ocean Reul (Λίμπερο, 1.71, 33, 18. Hope Laurent (Διαγώνιος, 1.74, 22), 20. Raaquel Montoro (Διαγώνιιος, 1.83, 23, ΙΣΠΑΝΙΑ).

Προπονητής της Carleroi είναι ο Βέλγος Loic Van de Pontseele. 

Tον αγώνα θα σφυρίξουν οι Rolands Pisevs από τη Λετονία και Adrien Isnard από τη Γαλλία.

Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στη φάση των ''16'' - 8 Τελικών το νικητή του ζευγαριού TJ Ostrava (Τσεχία) - VC Kanti Schaffhaussen (Ελβετία).

Διαβαστε ακομη