Η ευκαιρία της να ανακάμψει

Mπορεί να είναι στον πάτο της βαθμολογίας, μπορεί να είναι χωρίς νίκη, μπορεί να έχει μόνο ένα βαθμό, μπορεί να έχει την χειρότερη άμυνα και επίθεση του πρωταθλήματος αλλά για την ώρα δεν είναι τελειωμένη. Έχει ακόμη την ευκαιρία της για να ανακάμψει. Η ευκαιρία που έχει μπροστά της είναι μεγάλη. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσει την έδρα της, σε διαφορετική περίπτωση θα τελειώσει πριν την ώρα της.

Η Ένωση έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο «Τάσος Μάρκου». Απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, στην Πάφος FC και τον Ακρίτα και καλείται να αλλάξει την τύχη της και την μοίρα της. Εάν δεν πάρει βαθμούς μέσα στην έδρα της, τότε όλα θα τελειώσουν νωρίς. Πρώτα και πάνω από όλα η προσοχή όλων είναι στραμμένη στον αγώνα της Παρασκευής με την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Τάσος Μάρκου». Ένα παιχνίδι που ο πρόεδρος Κώστας Στρατής χαρακτήρισε ως τελικό και ανακοίνωσε μάλιστα ελεύθερη είσοδο.

Ο Γιώργος Κοσμάς είδε την προσεχή αντίπαλο στον αγώνα με την Πάφο. Πήρε πολλές σημειώσεις και γνωρίζει πως θα την αντιμετωπίσει.