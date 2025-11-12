Tα ακούει ο πρώην αλλά δεν απαλλάσσεται ο νυν

Η σκληρή κριτική που βαραίνει τον πρώην τεχνικό αλλά δεν απαλλάσσει τον νυν προπονητή. Για όσους είναι κοντά στην ομάδα, αλλά και για για όσους παρακολουθούν από έξω, μία είναι η αλήθεια για την Ένωση. Ο πρώην προπονητής Νταμίρ Κάναντι άφησε πίσω του ένα χάος και ο νυν προπονητής Κάρλος Φανγκέιρο που παράλαβε αυτό το χάος πέραν από την βελτίωση κάπως της φυσικής κατάστασης δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα σε ανάκαμψη.

Η παραδοχή για Κάναντι

Υπάρχει παραδοχή από όλους στο Παραλίμνι πως χωρίς δόση υπερβολής ο Νταμίρ Κάναντι με τον κακό προγραμματισμό και τις συνεχόμενες τιμωρίες του, πάνω κάτω τα διέλυσε όλα. Με την ανοχή ή και την έγκριση βέβαια του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Γιώργου Κοσμά.

Λαϊκή οργή η απόλυση του

Ο Κάναντι αποδεσμεύτηκε έπειτα από λαϊκή οργή και απαίτηση μετά την εντός έδρας ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου. αφήνοντας πίσω του ένα τραγικό απολογισμό. Οι Παραλιμνίτες ξεσηκώθηκαν εναντίον του, έγινε κόκκινο πανί και η διοίκηση μη έχοντας άλλη επιλογή τον έδιωξε.

Αυξημένο μπάτζετ

Με αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με πέρσι ο Αυστριακός πρώην τεχνικός των βυσσινί πήρε εν’ λευκό την ομάδα. Το καλοκαίρι έκανε ένα κάκιστο προγραμματισμό με ένα ρόστερ που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτό τον κακό προγραμματισμό πληρώνει η ομάδα. Πέρσι με πιο χαμηλό μπάτζετ ο Ισραηλινός Όρι Γκούτμαν έκανε καλύτερο προγραμματισμό από τον Κάναντι.

Δεν πήρε τίποτε ο Φανγκέιρο

Ο Κάρλος Φανγκέιρο παρέλαβε ένα χάος. Μία κακή στελεχωμένη ομάδα χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Ο Πορτογάλος προπονητής κάθισε σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος στον πάγκο και δεν πήρε τίποτα. Δέχθηκε μάλιστα εύκολα τέσσερις βαριές ήττες και προκάλεσε και αυτός ήδη πολλά ερωτηματικά.

Ο τελευταίος που φταίει

Ο Φανγκέιρο βελτίωσε κάπως την φυσική κατάσταση αλλά από εκεί και έπειτα τίποτε άλλο. Δουλεύει προσπαθεί αλλά τίποτα δεν του βγαίνει. Με βάση το ρόστερ που παρέλαβε ίσως και να μην μπορεί να αλλάξει τίποτε. Κρίνοντας δίκαια είναι ο τελευταίος που φταίει αλλά αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα θα βρεθεί και αυτός σε κίνδυνο.

Παρασκευή με Εθνικό

Την Παρασκευή θα γίνει φιλικό με τον Εθνικό στο Τάσος Μάρκου. Ο Φανγκέιρο θα δώσει χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.