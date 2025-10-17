Η μπάλα ξανά στη σέντρα - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Μετά την διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής μας Ομάδας, η δράση συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική η οποία ξεκινά σήμερα
Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μία αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει στις 19:00. Η Πάφος υποδέχεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Εθνικό Άχνας.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής και την βαθμολογία:
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου
19:00 Πάφος FC – Εθνικός Άχνας
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΕΚ Λάρνακας
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου
18:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας