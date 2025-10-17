ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μπάλα ξανά στη σέντρα - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Δημοσιευτηκε:

Η μπάλα ξανά στη σέντρα - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Μετά την διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής μας Ομάδας, η δράση συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική η οποία ξεκινά σήμερα

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μία αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει στις 19:00. Η Πάφος υποδέχεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Εθνικό Άχνας. 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής και την βαθμολογία:

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου

19:00 Πάφος FC – Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ακρίτας Χλώρακας

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΕΚ Λάρνακας

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου

18:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

 

