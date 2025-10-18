Τρία ματς με το δικό τους ενδιαφέρον
Δείτε το αποψινό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής - Τρία παιχνίδια με το δικό τους ενδιαφέρον
Μετά την επικράτηση της Πάφου επί του Εθνικού, συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (18/10) η δράση της 7ης αγωνιστικής στην Cyprus League By Stoiximan.
Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα.
Δείτε το:
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΕΚ Λάρνακας
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου
18:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας