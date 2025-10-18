Τρία ματς με το δικό τους ενδιαφέρον

Μετά την επικράτηση της Πάφου επί του Εθνικού, συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (18/10) η δράση της 7ης αγωνιστικής στην Cyprus League By Stoiximan.

Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα.

Δείτε το:

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ακρίτας Χλώρακας

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΕΚ Λάρνακας

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου

18:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας