Oι πινελιές του Φανγκέιρο

Στο παιχνίδι του Σαββάτου στο Τάσος Μάρκου θέλει με χίλια να παρουσιάσει μία αλλαγμένη Ένωση και να ξεκινήσει θετικά στο βυσσινί πάγκο ο Κάρλος Φανγκέιρο. Ο Πορτογάλος προπονητής που προετοιμάζει εντατικά την ομάδα του, σε πρώτο στάδιο έδωσε μεγάλη έμφαση στην ψυχολογία. Γιατί κακά τα ψέματα η ψυχολογία των παικτών επί Κάναντι λόγω και των αρνητικών αποτελεσμάτων ήταν στον ναδίρ.

Το κατάλαβε

Το είδε, το κατάλαβε ο Φανγκέιρο πώς όλοι ήταν χαμένοι ψυχολογικά λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων και για αυτό επιδίωξε με θετικά μηνύματα να ανεβάσει τους παίκτες.

Από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στο Τάσος Μάρκου επιδίωξε να ανεβάσει την ψυχολογία των παικτών του

Άλλη φάση με Φανγκέιρο

Συνεπώς σε άλλη «φάση» ήταν το Τάσος Μάρκου με τον Κάναντι που λόγω της κάκιστης πορείας το κλίμα ήταν βαρύ και σε άλλη φάση είναι τώρα με τον Φανγκέιρο που είναι ο νέος προπονητής και που πάντα με τον νέο υπάρχει η ελπίδα για νέο ξεκίνημα.

Σημασία σε όλους

Καθημερινά ο Φανγκέιρο προσπαθεί να περάσει τα δικά του θέλω και την δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Ένα άλλο στοιχείο που έβαλε ο Φανγκέιρο είναι το ότι δίνει σημασία σε όλους τους παίκτες που έχει στην διάθεση του. Τούτο μεγάλωσε το ενδιαφέρον και το κίνητρο των παικτών. Υπάρχει συναγωνισμό στις προπονήσεις αφού όλοι οι ποδοσφαιριστές βασικοί και παγκίτες έχουν το κίνητρο να δείξουν στον νέο προπονητή.

 

