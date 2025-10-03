ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ: Άλλαξαν... εισιτήρια οι εκπρόσωποι των επενδυτών

Στο θέμα των Βραζιλιάνων επενδυτών κλήθηκε να ρίξει φως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, σε δηλώσεις του στη Cytavision πριν από την έναρξη του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Α. Παπαδόπουλος».

Όπως ανέφερε, δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη μεν, όμως τόνισε πως οι εκπρόσωποι των επενδυτών, παρότι είχαν προγραμματισμένο να αποχωρήσουν χθες (2/10) από την Κύπρο, παρέμειναν για να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες.

Συγκεκριμένα είπε:

«Αν είχε κάποια ουσιαστική εξέλιξη θα τη δημοσιοποιούσαμε. Όπως διαπιστώνετε, οι εκπρόσωποι κάποιων επενδυτικών εταιρειών που θα συμμετάσχουν στην εταιρεία που δημιουργηθεί, ήρθαν στην Κύπρο και μάλιστα παραμένουν εδώ. Προβλεπόταν ότι θα φύγουν χθες και τελικά επέκτειναν τη διαμονή τους γιατί θέλουν να διευθετήσουν όλες τις εκκρεμότητες».

