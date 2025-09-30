Νταμάτο σε προέδρους: «Σε 35 αγώνες, είχαμε δύο σοβαρά λάθη»

Την πρώτη του συνάντηση με τους προέδρους των ομάδων Α’ Κατηγορίας είχε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο.Ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, παρουσιάζοντας τον κ. Νταμάτο, ζήτησε από τους προέδρους εποικοδομητική κριτική και υπομονή, τονίζοντας για άλλη μια φορά την απόφαση για στήριξη των Κύπριων διαιτητών και την ενίσχυση τους με ξένους διαιτητές στο VAR εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο από τον πρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας.

Ο κ. Νταμάτο εξήγησε στους προέδρους τη φιλοσοφία του και τον τρόπο διαχείρισης των διαιτητών, απάντησε σε ερωτήσεις των προέδρων και ακολούθησε συζήτηση σε πολύ καλό κλίμα.Κάνοντας το μέχρι τώρα απολογισμό, ο κ Νταμάτο ανέφερε πως σε 35 αγώνες, είχαμε δύο σοβαρά λάθη από τους διαιτητές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση στους προέδρους στην πλατφορμα του VAR του τρόπου με τον οποίο τοποθετούνται οι γραμμές σε περιπτώσεις offsite.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΟΠ Θεόδωρος Θεοδούλου, ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Μούσκος, ο Γενικός Γραμματέας Φοίβος Βάκης, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Λένα Παναγιώτου, ο Γενικός Διευθυντής Ανθούλης Μυλωνάς καθώς και μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΠ.

(ενημέρωση από ΚΟΠ)