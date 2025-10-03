Tην έχει ήδη ξεχάσει

Δεν προκάλεσε με κανέναν τρόπο πανικό στην Πάφος FC η πεντάρα από την Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Τρίτης στο «Alphamega Stadium». Άλλωστε οι Βαυαροί ήταν άλλο επίπεδο στην αναμέτρηση και γενικά δεν συγκρίνoνται με τους πρωταθλητές μας. Θα ψάξουν την παρθενική τους νίκη απέναντι στην Καϊράτ στο Καζαστάν, που είναι το επόμενο εμπόδιο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής (21/10).

Στην Πάφος FC την έχουν ήδη ξεχάσει την ήττα που κατά κάποιον τρόπο ήταν εντός προγράμματος με το που έγινε η κλήρωση της League phase του Champions League και επικεντρώνονται στις εγχώριες υποχρεώσεις. Και στο καλεντάρι υπάρχει ντέρμπι αφού την Κυριακή θα πάει στη Λάρνακα για να παίξει με την ΑΕΚ.

Ξέρει καλά πως το έργο της δεν είναι εύκολο, όμως το διπλό είναι η μόνη επιλογή για το συγκρότημα του Καρσέδο ώστε να πάει στη διακοπή με τον ιδανικότερο τρόπο, όντας στην κορυφή, βγάζοντας εις πέρας με σχετικά καλό βαθμό ένα πιεστικό πρόγραμμα.

Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ενώ σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος που προηγήθηκε, είναι ξανά διαθέσιμος ο Λουκάσεν που επιστρέφει από τιμωρία. Ο Ισπανός τεχνικός ελπίζει πάντως να δει βελτίωση από τους παίκτες του, καθώς, η αλήθεια είναι πως είναι κάπως πίσω, παρόλο που ήρθαν τα αποτελέσματα. Αυτό έγινε όμως με πολύ...ιδρώτα.

Στο μεταξύ χθες επισημοποιήθηκε η απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού Άλεξ Γκεσάντ.