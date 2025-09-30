ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκάθαρη στήριξη στους Κύπριους διαιτητές από Λοϊζίδη και Νταμάτο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεκάθαρη στήριξη στους Κύπριους διαιτητές από Λοϊζίδη και Νταμάτο

Τόσο ο πρόεδρος της ΚΟΠ, όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας τόνισαν ότι οι διατητές είναι άνθρωποι και θα κάνουν λάθη

Την ξεκάθαρη στάση τους για στήριξη των Κύπριων διαιτητών και βελτίωση της κυπριακής διαιτησίας τόνισαν στην ομιλία τους, τόσο ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο, στο σεμινάριο για τους αθλητικούς συντάκτες. που διοργάνωσαν ΚΟΠ και ΕΑΚ στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι».

«Ο στόχος είναι να έχουμε μια σωστή σχέση συνεργασία με τους αθλητικούς συντάκτες. Να γίνεται καλόπιστη κριτική. Έχουμε πάρει μια συνειδητή απόφαση να στηρίξουμε τη Κυπριακή διαιτησία και χρειαζόμαστε την στήριξη και τη βοήθεια σας» ανέφερε ο κ. Λοιζίδης, για να προσθέσει:

«Ως Ομοσπονδία συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Κύπριους διαιτητές με στόχο να αναπτύξουμε το επάγγελμα και να αυξήσουμε τους διεθνείς μας διαιτητές. Στηρίζουμε τους διαιτητές και εκεί που χρειάζεται παρέμβαση θα το κάνουμε όπως κάναμε και την περασμένη αγωνιστική με δύο ξένους στο VAR. Αυτή την στήριξη οι Κύπριοι διαιτητές πρέπει να την εκμεταλλεύονται με θετικό τρόπο. Όμως θέλουν στήριξη κι από εσάς. Δεν πρέπει όταν κάνουν λάθος να τους ασκείτε μηδενιστική κριτική. Όπως κάνει λάθος ένας παίκτης ή ένας προπονητής, μπορεί να κάνει και ένας διαιτητής λάθος».

Από την πλευρά του ο κ. Νταμάτο, είπε: «Έχει ένα καλό γκρουπ διαιτητών. Θα τους χρησιμοποιούμε, πρέπει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Θα έρθουν ξένοι διαιτητές αλλά στόχος μας είναι να το περιορίσουμε». Όπως τόνισε και οι διαιτητές είναι άνθρωποι και θα κάνουν λάθη.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ κράτησαν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμίνι» το ΓΣΠ με Μάιντς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν βλέπω τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω καν τι ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ευκαιρία του, η ευκαιρία της ΑΕΛ...

ΑΕΛ

|

Category image

Ημέρα της έδρας στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Νέων Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πέντε ομάδες στους έξι βαθμούς (Νέοι Γ' Κατηγορίας)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μαγκιά του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι πεντάρες του τρέλαναν για τα καλά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Κάρικ είναι έτοιμος να αναλάβει χρέη… πυροσβέστη, εάν απολυθεί ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πικρή, αλλά είναι η αλήθεια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ήττα για την Κ19 της Πάφου από την Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίρνει Βίκτορ Κοβαλένκο ο Άρης!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοινώνεται ο Ζαχαρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ανθίμου η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει να στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη