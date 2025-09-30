Ξεκάθαρη στήριξη στους Κύπριους διαιτητές από Λοϊζίδη και Νταμάτο

Την ξεκάθαρη στάση τους για στήριξη των Κύπριων διαιτητών και βελτίωση της κυπριακής διαιτησίας τόνισαν στην ομιλία τους, τόσο ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο, στο σεμινάριο για τους αθλητικούς συντάκτες. που διοργάνωσαν ΚΟΠ και ΕΑΚ στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι».

«Ο στόχος είναι να έχουμε μια σωστή σχέση συνεργασία με τους αθλητικούς συντάκτες. Να γίνεται καλόπιστη κριτική. Έχουμε πάρει μια συνειδητή απόφαση να στηρίξουμε τη Κυπριακή διαιτησία και χρειαζόμαστε την στήριξη και τη βοήθεια σας» ανέφερε ο κ. Λοιζίδης, για να προσθέσει:

«Ως Ομοσπονδία συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Κύπριους διαιτητές με στόχο να αναπτύξουμε το επάγγελμα και να αυξήσουμε τους διεθνείς μας διαιτητές. Στηρίζουμε τους διαιτητές και εκεί που χρειάζεται παρέμβαση θα το κάνουμε όπως κάναμε και την περασμένη αγωνιστική με δύο ξένους στο VAR. Αυτή την στήριξη οι Κύπριοι διαιτητές πρέπει να την εκμεταλλεύονται με θετικό τρόπο. Όμως θέλουν στήριξη κι από εσάς. Δεν πρέπει όταν κάνουν λάθος να τους ασκείτε μηδενιστική κριτική. Όπως κάνει λάθος ένας παίκτης ή ένας προπονητής, μπορεί να κάνει και ένας διαιτητής λάθος».

Από την πλευρά του ο κ. Νταμάτο, είπε: «Έχει ένα καλό γκρουπ διαιτητών. Θα τους χρησιμοποιούμε, πρέπει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Θα έρθουν ξένοι διαιτητές αλλά στόχος μας είναι να το περιορίσουμε». Όπως τόνισε και οι διαιτητές είναι άνθρωποι και θα κάνουν λάθη.