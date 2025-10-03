ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Τίμπερ η Άρσεναλ

Σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Τίμπερ η Άρσεναλ

Σε διαπραγματεύσεις με τον Τζούριεν Τίμπερ για νέο συμβόλαιο βρίσκεται η Άρσεναλ!

Όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής των Λονδρέζων, Μικέλ Αρτέτα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για επέκταση της συνεργασίας τους, με το τρέχον συμβόλαιο να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Ο 24χρονος Ολλανδός αμυντικός αποτελεί βασικό «γρανάζι» των «κανονιέρηδων», μετρώντας φέτος οκτώ συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τον Άγιαξ έναντι του ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ο νεαρός μπακ μετρά 59 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ με τη φανέλα της Άρσεναλ.

sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

