LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - ΑΠΟΕΛ 0-3

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Ομόνοια Αραδίππου και ΑΠΟΕΛ που διεξάγεται στο «Α. Παπαδόπουλος» ανοίγει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι διεκδικούν το τέταρτο διαδοχικό τους τρίποντο προκειμένου να διατηρηθούν για άλλη μια αγωνιστική στην κορυφή, την ώρα που τα «περιστέρια», που προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στη σεζόν, ψάχνουν την έκπληξη για να πάρουν νέα βαθμολογική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

78΄ Σατσιάς κόντρα στον Ντάλσιο, με τον νεαρό να τίθεται αντιμέτωπος με τον πατέρα του.

70' ΓΚΟΛ, 3-0 ο ΑΠΟΕΛ με τον Μέουρερ! Με σουτ από πολύ πλάγια θέση νίκησε τον Κόστιτς ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα κι αυτή κύλησε στην εστία του.

70' Πλησιάζει στο 3-0 ο ΑΠΟΕΛ με τον Μέουρερ να σουτάρει από ευνοϊκή θέση αλλά να στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά έξω.

69' Ευκαιρία για την Ομόνοια Αραδίππου με σουτ του Ζορζίνιο, απέκρουσε ο Περέιρα.

63' Ρόσα και Κούτσακος στις θέσεις των Τομάς και Κόρμπου.

-Eξετάστηκε στο VAR περίπτωση πέναλτι για την Ομόνοια πριν από το γκολ του ΑΠΟΕΛ, δεν βρέθηκε κάτι.

61΄ ΓΚΟΛ, 2-0 ο ΑΠΟΕΛ με τον Ντράζιτς! Μπήκε στην περιοχή από αριστερά, συνέκλινε, προσποιήθηκε και σκόραρε με εξαιρετικό πλασέ.

56' Έντουαρντς και Φατάι αντί Μουαντίπ και Γιανσάν.

55' Αναγκαστική αλλαγή για τον ΑΠΟΕΛ, Ντράζιτς στη θέση του Σωτηρίου.

48' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ μετά από εκτέλεση κόρνερ, διώξιμο του Κόστιτς και κεφαλιά του Σωτηρίου, μάζεψε ο πορτιέρο της Αραδίππου.

46΄ Αλλαγή για τον ΑΠΟΕΛ, Μέουρερ αντί Μαϊόλι.

Δεύτερο ημίχρονο

41' Κεφαλιά του Ζορζίνιο, πάνω από τα δοκάρια.

39' Νέο σουτ του Μαϊολι, κόντραρε και μάζεψε ο Κόστιτς.

36' Δυνατό σουτ του Μαϊόλι εκτός περιοχής, έξω.

35' Σειρά της Ένωσης να ζητήσει πέναλτι μετά από πτώση του Μουαντίπ, τίποτα δείχνει ο Χατζηγεωργίου.

32' Πλασέ του Σωτηρίου από πλάγια θέση έπειτα από κάθετη του Τομάς, άστοχο.

30' ΓΚΟΛ, 1-0 ο ΑΠΟΕΛ με εκτέλεση πέναλτι του Σωτηρίου.

29' Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ, κατόπιν εξέτασης της φάσης.

-Κλήθηκε στο on-field review από τον VAR Αντωνίου ο ρεφ Χατζηγεωργίου καθώς φαίνεται να υπήρξε παράβαση.

27' Ζητά πέναλτι ο ΑΠΟΕΛ για ανατροπή του Κόρμπου από τον Φαν Μιούλεν. Εξετάζεται η φάση από το VAR.

16' Σουτ του Τομάς, απέκρουσε ο Κόστιτς.

15' Πλασέ του Κόρμπου από το ύψος της περιοχής, έξω.

2' Πρώτη φάση για τον ΑΠΟΕΛ με σουτ του Σωτηρίου, απέκρουσε ο Κόστιτς.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Ενρίκες, Φαν Μιούλεμ, Ρινγκ, Πολυκάρπου (73΄ Καλλής), Χαβέλκα, Μουαντίπ (57΄ Έντουαρντς), Ζορζίνιο, Ποντικός (73΄ Μεκαουί), Γιανσάν (57΄ Φατάι)

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νάνου, Μπρόρσον, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Τομάς (63΄ Ρόσα), Ντάλσιο (78΄ Σατσιάς), Μάγιερ, Μαϊόλι (46΄ Μέουρερ), Κόρμπου (63΄ Κούτσακος), Σωτηρίου (55΄ Ντράζιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 30΄ πεν. Σωτηρίου, 60΄ Ντράζιτς, 70΄ Μέουρερ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 80΄ Καλλής, 80΄ Φατάι / 64΄ Κούτσακος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος