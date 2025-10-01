ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκουαρντιόλα εισηγήθηκε την παραμονή του Στόουνς

Στο ραντάρ της Έβερτον ο Άγγλος αμυντικός.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ξεκαθάρισε στη διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι ότι επιθυμεί να δουλέψει με μικρότερο ρόστερ, καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, τον δυσκολεύει καθώς αφήνει πολλούς παίκτες στην εξέδρα όταν όλοι είναι διαθέσιμοι. 

Πάντως ο Καταλανός κόουτς έχει ζητήσει την παραμονή του Τζον Στόουνς, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος της σεζόν. Ο 31χρονος Άγγλος διεθνής στόπερ έχει πρόταση από την Έβερτον, αλλά ο Γκουαρντιόλα θέλει να τον κρατήσει στο Μάντσεστερ. 

Οι «πολίτες» διαθέτουν 28 παίκτες στην πρώτη ομάδα -χωρίς να υπολογίζονται τέσσερις που είναι δανεικοί- και κατέχουν ένα από τα ακριβότερα ρόστερ στον κόσμο, που κοστολογείται σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ!

