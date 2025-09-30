Ντράπηκε και η ντροπή!

Μία ντροπιαστική και αποκαρδιωτική εμφάνιση που σκόρπισε την απογοήτευση και που προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών στην Ένωση μετά την ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου. Πιο ντροπιαστική ήττα και πιο προβληματική εμφάνιση δεν υπάρχει. Σε ένα κρίσιμο και κομβικό παιχνίδι η ομάδα δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο. Ακολουθεί άλλο ένα εξάποντο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.

Αδιάβαστος και πειράματα

Παρά το ότι διανύσαμε την πέμπτη αγωνιστική ο Νταμίρ Κάναντι σε άλλο ένα παιχνίδι ήταν εντελώς αδιάβαστος. Ακόμη ψάχνεται για την βασική του ενδεκάδα ως σαν να είμαστε στα φιλικά της προετοιμασίας. Σε άλλο ένα παιχνίδι πειραματίστηκε με την ενδεκάδα. Παρουσίασε μια προβληματική ομάδα σε όλες τις γραμμές. Χειρότερη εμφάνιση δεν υπάρχει. Μία ομάδα χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Χωρίς τακτική. Χωρίς πλάνο. Χωρίς ταυτότητα.

Χειρότερο ξεκίνημα δεν υπάρχει

Η χειρότερη “ever” . Χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της ομάδας ενδεχομένως και να μην υπάρχει. Όλα μηδενικά. Πέντε παιχνίδια με πέντε ήττες και μηδέν γκολ. Τέτοιο πράγμα ίσως και να μην έχει γίνει ξανά. Η Ένωση μετά από πέντε αγωνιστικές είναι στον πάτο της βαθμολογίας έχοντας ως απολογισμό το απόλυτο μηδέν.

Κάναντι, Κοσμάς και Κοσμαδάκης

Για όλα αυτά ο κόσμος εξαγριώθηκε. Έγινε πυρ και μανία προς άπαξ και άπαντες που υπάρχουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι για αυτό που κόσμος εξαγριώθηκε και απαίτησε την άμεση απομάκρυνση του Νταμίρ Κάναντι, του βοηθού του Κοσμαδάκη, αποδοκίμασε τους ποδοσφαιριστές, ενώ ζήτησε και εξηγήσεις από τον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος Γιώργο Κοσμά.

Μίλησε ο σύνδεσμος φιλάθλων

Η ανακοίνωση του συνδέσμου φιλάθλων αναφέρεται ξεκάθαρα για ευθύνες Κάναντι, Κοσμαδάκη και Κοσμά. Συγκεκριμένα αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση τους: «Και ο πάγκος μας δεν έχει θέση για τον κύριο Κάναντι, Κοσμαδάκη (είναι ο βοηθός του Κάναντι), Κοσμά (είναι ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος) ή/και οποιονδήποτε δεν κάθεται εκεί με κύριο μέλημα την ομάδα μας».