Με την πλάτη στο τοίχο η ΕΝΠ

Αν και είμαστε μόλις την 5η αγωνιστική για την Ένωση είναι πρόωρος τελικός ο σημερινός αγώνας με την Ομόνοια Αραδίππου για πολλούς λόγους.

Είναι η μάχη του πυθμένα. Είναι εξάποντο παιχνίδι. Είναι η πρώτη νίκη που θέλουν διακαώς οι βυσσινί. Είναι οι τέσσερις ήττες στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια χωρίς να σκοράρουν. Είναι η ηρεμία αλλά και ψυχολογία που θέλει η ομάδα.

 

Με την πλάτη στον τοίχο

 

Για όλα αυτά και πολλά άλλα κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου η Ένωση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Η ομάδα του Παραλιμνίου θέλει πάση θυσία το πρώτο τρίποντο για να ηρεμήσει, να πάρει ψυχολογία να ανέβει αγωνιστικά και να κάνει επανεκκίνηση. Για αυτό και το Παραλίμνι είναι σε κατάσταση συναγερμού.

 

Ούτε λόγος

Ούτε λόγος να γίνεται για απώλειες σε αυτό το παιχνίδι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν την παίρνει την Ένωση πέμπτη συνεχόμενη ήττα. Ειδικά μέσα στο Τάσος Μάρκου η νίκη είναι μονόδρομος. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη θα ισοδυναμεί με καταστροφή. Να σημειωθεί πως στην έδρα της η Ένωση μετράει μια ήττα από τον ΑΠΟΕΛ με 0-2.

 

Θέλει με χίλια

Ο Νταμίρ Κάναντι που μετά την τιμωρία του επιστρέφει στον πάγκο θέλει με χίλια την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για να οδηγήσει την ομάδα του σε νέο ξεκίνημα. Ο Αυστριακός τεχνικός κάλεσε τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν με δύναμη και πάθος, να δείξουν την αξία τους και να τα δώσουν όλα για να κερδίσουν την Ομόνοια Αραδίππου.

 

Οι τέσσερις ήττες

Η Ένωση προέρχεται από δύο βαριές εκτός έδρας ήττες. Στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε μέτρησε τέσσερις ήττες, χωρίς μάλιστα να πανηγυρίσει ούτε ένα γκολ και είναι χωρίς βαθμούς στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Συγκεκριμένα η Ένωση ηττήθηκε από Ακρίτα με 1-0, ΑΠΟΕΛ 0-2, Απόλλωνα 3-0 και Πάφο 3-0.

 

Με επιθετικό πλάνο

Ο Κάναντι θα παρατάξει επιθετικό πλάνο αφού θέλει μόνο νίκη. Θα παίξει επιθετικά για να σκοράρει για πρώτη φορά. Ο προπονητής των βυσσινί θα παρατάξει ενδεκάδα με αλλαγές. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα οι Έλλα και Σάκιτς.

 

Ο τερματοφύλακας και το διλημμα

Ερωτηματικό υπάρχει για το ποιον τερματοφύλακα θα χρησιμοποιήσει ο Κάναντι. Είναι σε δίλημμα ο Κάναντι για την θέση του τερματοφύλακα. Από την μία είναι ο συμπατριώτης του ο Κούστερ που τον έφερε στην ομάδα και από την άλλη ο Παναγιώτου. Ερωτηματικό αποτελούν και πάλι οι τραυματίες Ρισβάνης, Μουσελιάνι και Μ.Κάναντι.

