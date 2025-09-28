Πρώτο τρίποντο με διπλό για Αραδίππου, στο απόλυτο μηδέν η Ένωση

Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας πανηγύρισε η Ομόνοια Αραδίππου, η οποία επικράτησε με 1-0 της Ένωσης στο «Τάσος Μάρκου» για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το «χρυσό» γκολ για τα περιστέρια το πέτυχε ο Γιανσάν στο 65ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καλές φάσεις.

Η ομάδα της Αραδίππου, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τελάντερ στο 89ο λεπτό, έφτασε τους 4 βαθμούς και τη 12η θέση. Στο απόλυτο μηδέν έμεινε η Ένωση με πέντε ήττες σε ισάριθμες ματς και φυσιολογικά στην τελευταία θέση.

ΕΝΩΣΗ: Κούστερ, Σάκιτς, Σέσκο, Σ. Ιωάννου, Οκέκε, Σίλβα (76΄ Κάναντι), Κράιντς, Έλα (76΄ Κατσιάρης), Κούρεζ (46΄ Χαραλάμπους), Δ. Σολωμού (67΄ Μουσιελάνι), Κύζας (39΄ Νασιμέντο)

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Μ. Αντωνίου, Τελάντερ, Φαν Μιούλεμ, Ρινγκ, Πολυκάρπου (73΄ Καλλής), Χαβέλκα (90+1΄ Έντουαρντς), Μουαντίπ (73΄ Ενρίκες), Ζορζίνιο (90΄ Θεοχάρους), Ποντικός, Γιανσάν (73΄ Φατάι)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25΄ Κούρεζ, 73΄ Σέσκο / 31΄ Πολυκάρπου, 43΄ Αντωνίου

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - / 89΄ Τελάντερ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντώνης Κωνσταντινίδης

VAR: Ροβέρτος Κώστα