Η ευφορία έφερε κινητικότητα από τον πράσινο κόσμο

Οι νίκες που συνοδεύονται και από πειστικές εμφανίσης, φέρνουν ευφορία και αυτό αντικατοπρίζεται και από την κινητικότητα που παρατηρήθηκε στα εισιτήρια διαρκείας αλλά και στα πακέτα εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, έχουν βρει κάτοχο 8200 εισιτήρια διαρκείας ενώ 5800 προμηθεύτηκαν τα πακέτα.

Είναι αντιληπτό πως, όσο η ομάδα συνεχίζει σε αυτό το τέμπο, τότε θα αυξάνεται και η προσέλευση.